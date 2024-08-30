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Altı ‘başıboş’ gezegen keşfedildi: Jüpiter’den büyükler

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James Webb Uzay Teleskobu (JWST), Perseus Moleküler Bulutu’nda tek başına dolaşan yarım düzine ‘başıboş’ gezegen (herhangi bir yıldıza bağlı olmayan) keşfetti.
Altı ‘başıboş’ gezegen keşfedildi: Jüpiter’den büyükler

CNN’in haberine göre ‘başıboş gezegen’ler veya herhangi bir yıldıza bağlı olmayan gök cismi, Perseus Bulutu içinde ve Dünya’ya yaklaşık 960 ışık yılı uzaklıktaki ‘NGC 1333’ bulutsusunda keşfedildi.

JWST’nin kızılötesi kameralarıyla görüntülenen NGC 1333’ün türbülanslı ortamında gaz ile tozun birleşerek yıldız ve diğer gök cisimlerini oluşturduğu kaydedildi.

Gezegenlerin en büyüğü Jüpiter.

Ancak astronomlara göre altı ‘başıboş’ gezegen Jüpiter’den daha büyük.

Johns Hopkins Üniversitesi’nden araştırmanın baş yazarı, astrofizikçi Dr. Adam Langeveld şunları dedi: “Yıldız oluşum sürecinin sınırlarını araştırıyoruz. Genç Jüpiter’e benzeyen bir gök cismi varsa doğru koşullar altında bunun bir yıldıza dönüşmesi mümkün olabilir mi? Bu hem yıldız hem de gezegen oluşumunu anlamak için önemli.”

Bir yıldıza bağlı olmadan da gezegen oluşumu mümkün

Araştırmanın yazarlarından, Johns Hopkins Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve astrofizikçi Prof. Dr. Ray Jayawardhana’ysa “Genç bir yıldız kümesinin en sönük üyelerini aramak için Webb’in kızılötesi dalga boylarındaki benzeri görülmemiş hassasiyetini kullandık ve astronomideki temel bir soruyu ele almaya çalıştık: Bir yıldızın oluşumuna yetecek en hafif kütle ne kadar olabilir? Araştırmada yıldızlar gibi oluşan en küçük ‘serbest dolaşan’ cisimlerin kütlesinin, yıldızların etrafında dönen dev ötegezegenlerle örtüştüğü ortaya çıktı” dedi.

Jayawardhana’ya gözlem gezegenlerin, merkezde bir yıldız olmadan da, gaz ve toz bulutunun büzülmesiyle oluşabildiğini kanıtlıyor.

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