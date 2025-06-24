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Altın fiyatlarında ateşkes düşüşü

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ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail ve İran arasında ateşkesin olacağı ve savaşın sona ereceğini açıklaması altına satış getirdi.
Altın fiyatlarında ateşkes düşüşü

Altın fiyatları İsrail-İran savaşına tepkisiz kalmıştı. Beklenen güçlü yükselişi saldırılara rağmen gerçekleştirmeyen altın ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkes ve savaşın sona ereceğini duyurmasıyla gerilemesini sürdürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Haziran’da İsrail’in İran’a saldırısıyla başlayan savaşın 12’nci gününün ilk saatlerinde iki taraf arasında ateşkes için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Piyasalarda altının savaşı fiyatladığı, bundan dolayı yükselişin gerçekleşmediği algısı da yayılmaya başladı.

Ayrıca Fed’den faiz indirimi gelip gelmeyeceğine dair sinyaller de altın üzerinde baskı oluşturuyor.

Ons altın güne 3367 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3333 dolar, en yüksek de 3367 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3350 dolardan işlem geçiyor.

Gram altın güne 4291 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4251 lira, en yüksek de 4301 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4269 liradan alıcı buluyor.

 

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