Alzheimer Belirtileri Kaç Yaşında Başlar?

Son zamanlarda Alzheimer hastalığında yaşanan artışlar, birçok kişiyi tedirgin ederek hastanelere başvurmasına neden olmuştur. Yine birçok kişi de genç yaşta Alzheimer olup olmadığını araştırarak bilgi edinmeye çalışmaktadır. Bizde bu yazımızda Alzheimer hangi yaşlarda görülür, genç yaşta Alzheimer belirtileri nelerdir ve Alzheimer başlangıcı nasıl anlaşılır sorularına cevap vereceğiz.

Alzheimer Hangi Yaşlarda Görülür?

Alzheimer genel itibariyle 60 yaş üstünde görülen bir hastalıktır. Fakat bu genç yaşlarda görülmeyeceği anlamına gelmez. Hele günümüzde kullanımı aşırı artan teknolojik cihazların verdiği hasarlardan sonra. Öncelikle akıllı telefon, bilgisayar ve diğer teknolojik cihazların aşırı kullanımının hafızayı olumsuz etkilediğini bilmeliyiz. Bunun sonucunda genç yaşta Alzheimer hastalığı ortaya çıkabilmektedir. Elbette Alzheimer unutkanlığın ve konsantrasyon yetersizliğinin en üst boyutudur. Teknolojik cihazların aşırı kullanımı sonucunda Alzheimer hastası olmasanız bile hafıza sorunlarıyla karşılaşma ihtimaliniz oldukça yüksektir.

Alzheimer Genç Yaşta Olur mu?

Son zamanlarda dijital demans adı verilen bir semptomdan bahsedilmektedir. Günümüzde sanal yaşamın birçok yönden sağlığımızı tehdit ettiği tartışılamaz bir gerçek. Son yapılan araştırmalar 60’lı yaşlardan itibaren görülen Alzheimer belirtilerinin, artık ergenlik döneminden itibaren görülmeye başlandığını kanıtlamıştır. Bu nedenle genç yaşta Alzheimerolma ihtimali de giderek artmaktadır. Aşırı akıllı telefon ve bilgisayar kullanımı sonucunda Alzheimer erken belirtileri ile karşı karşıya kalabilir ve hafıza sorunları yaşayabilirsiniz

Alzheimer Kaç Yaşında Başlar?

Günümüzde yeni nesil, eskisinden daha fazla tehdit altındadır. Normalde 60’lı yaşlardan itibaren başlayan Alzheimer hastalığı, 30’lu yaşlara kadar düşmektedir. Şuan itibariyle çok fazla vakayla karşılaşılmasa da giderek bir artış olduğu gözlemlenmektedir.

Beyin gelişimimiz küçük yaşlardan itibaren yavaş yavaş olgunlaşıyor ve bu olgunlaşmada en büyük payı çocukluk dönemi kapsıyor. Bu nedenle çocukların teknolojik cihazlardan korunması oldukça önemlidir. Çocuklar telefon ve bilgisayar oyunlarından uzaklaştırılarak, zihinsel ve fiziksel aktivitelere yönlendirilmelidir.

Alzheimer’dan Korunmak Mümkün mü?

Alzheimer hastalığından korunmak ya da ilerlemesini engellemek mümkündür. Bunun için zihinsel ve fiziksel aktivitelerle ilgilenilmeli ve sağlıklı bir yaşam sürülmelidir. Aynı zamanda sağlıklı ve dengeli beslenme de oldukça önemlidir. Beyni kuvvetlendiren ceviz ve balık gibi besinlerin tüketilmesi de Alzheimer’ı önleme de yardımcı olacaktır.

Alzheimer hastalığına yakalandıysanız ya da belirtilerini hissetmeye başladıysanız, öncelikle uzman bir doktordan yardım almalısınız. Alzheimer erken teşhis konulması halinde ilerlemesi durdurulabilecek bir hastalıktır. Hastalığın ilerleyen evrelerinde tedavisi de zorlaşmaktadır. Genç yaşta Alzheimer belirtileri ile karşı karşıya olduğunuzu düşünüyorsanız, vakit kaybetmeden hastaneye başvurun. Erken konulacak bir teşhis hayatınızın dönüm noktası olabilir.

Unutkanlıkların olmadığı, hafıza sorunlarından uzak bir hayat için bol bol kitap okumalısınız. Hatta yeteneğiniz olsun ya da olmasın yazmayı da deneyebilirsiniz. Bazı şeyleri telefona kaydetmek yerine ezberlemeyi tercih etmeniz de faydalı olacaktır. Elbette bunlar hayati notlarınız olmasın. Fakat yakın akrabalarınızın telefon numaralarını ezberleyerek hafızanıza destek çıkabilirsiniz. Tüm bunlar genç yaşta Alzheimer olma ihtimalinizi ortadan kaldıracak yöntemlerdir.