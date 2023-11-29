Amazon, sohbet robotu Q’yu tanıttı

OpenAI, Microsoft ve Google gibi teknoloji şirketlerinin ‘sohbet robotu’ yarışına Amazon da katıldı.
AA’nın Amazon açıklamasından aktardığına göre müşterilerin işlerine göre özelleştirilebilen yeni tür üretken yapay zeka destekli asistan Amazon Q’nun ön sürümü kullanıma sunuldu.
Amazon Q’nun şirketlerin kurumsal sistemlerinde bulunan verileri ve uzmanlığı kullanarak acil sorulara hızlı ve alakalı yanıtlar alınmasına, sorunların çözülmesine ve içerik oluşturulmasına yardımcı olacağı belirtildi.
Söz konusu sohbet robotunun ücretininse kullanıcı başına yıllık 20 dolardan başlayacağı aktarıldı.
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