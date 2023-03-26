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Amcaoğlu: Toplumdan gelen şikayetler titizlikle değerlendiriliyor

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, kendi bakanlığı bünyesindeki Ticaret Dairesi’nin piyasa gözetim ve denetimlerinin devam ettiğini, toplumdan gelen şikayetlerin mutlaka değerlendirildiğini söyledi.
Amcaoğlu: Toplumdan gelen şikayetler titizlikle değerlendiriliyor

Bakan Amcaoğlu 24 Mart 2023 Cuma günü bakanlık toplantı salonunda yapılan Tüketici Konseyi’nin 14’üncü olağan toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Amcaoğlu, Ticaret Dairesi bünyesinde piyasa gözetim ve denetimlerinin devam ettiğini, toplumdan gelen her şikayetin titizlikle ele alındığını belirtti.

Amcaoğlu, hazırladıkları yasalar çerçevesinde düzenleme alanı bulacak olan “enerji planlaması”nın tüketiciyi yakından ilgilendirdiğine işaret etti. Bakan Amcaoğlu, 21 yıldır bekleyen ve yürürlüğe giren Hal Yasası’nın ise tüketici hakları açısından önemine vurgu yaptı.

Olgun Amcaoğlu, Tüketicileri Koruma Yasası altında tüketici haklarının farkındalık oluşturması adına okullarda eğitim faaliyetleri başlatılması için Eğitim Bakanlığı ile gerekli işbirliği çalışmalarının devam ettiğini ve önümüzdeki yıl okullarda tüketici bilinci konusunda seminerler verilebileceğini söyledi.

-Tüketici Konseyi’nin tavsiye kararları

 

Bu arada, ilgili bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerden oluşan Tüketici Konseyi ile Mal ve Hizmetler Hakem Heyeti Başkanı Evren Zeki Gücel’in çağrısı üzerine gerçekleştirilen toplantıda, Tüketici Konseyi, çeşitli öneriler ve tartışmalardan sonra aşağıdaki tavsiye kararlarını aldı:

“Tüketicileri Koruma Yasası’nda gerekli yasal değişikliklerin yapılması için Alt Komitenin kurulması.

Piyasada satılan ürünlerin fiyat denetimlerinin Bakanlık tarafından yapılması. Genel olarak otomotiv sektöründe standartların getirilmesi ve bu sektörde çalışanların niteliklerinin belirlenmesi. Mal ve Hizmetler Hakem Heyetine (Tüketici şikayetlerini alan birim) on-line şikayetlerin yapılabilmesi için çalışma başlatılması. Okullarda ve kamuda tüketici bilinci eğitimlerinin verilmesi. Garanti süresi içerisinde tamir amaçlı yurt dışına gönderilen telefonlar için çifte vergilendirme ve kayıt zorunluluğunun ortadan kaldırılması için girişim yapılması. Bu yıl içerisinde bir Tüketici Çalıştayı yapılması”

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