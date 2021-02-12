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Amcaoğlu'ndan yüzyüze eğitim açıklaması

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, ilk ve orta dereceleri okullar ile yükseköğretimde öğretmenlerin yanı sıra idari çalışanlar ve toplu taşımacılar aşılanana kadar yüz yüze eğitimin yapılmayacağını söyledi.
Amcaoğlu'ndan yüzyüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, ilk ve orta dereceleri okullar ile yükseköğretimde öğretmenlerin yanı sıra idari çalışanlar ve toplu taşımacılar aşılanana kadar yüz yüze eğitimin yapılmayacağını söyledi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde 2. doz aşısını yaptıran Amcaoğlu, TAK muhabirinin sorularını yanıtladı.

 

“İLK VE ORTA EĞİTİMDE 20 BİN 500 KİŞİ AŞILANMALI”

 

İlk ve orta eğitimde toplam 20 bin 500 kişinin aşılanması gerektiğini dile getiren Amcaoğlu, ilk önce ilk ve orta dereceli okullarda görev yapan yaklaşık 10 bin öğretmen ve görevlinin aşılanması gerektiğini belirtti.

84912.jpgBakanlar Kurulu’ndan geçecek olan ve 1 Nisan’da yüksek eğitimin uygulamalı fakültelerde mezun olacak olanlarla ve iki yıllık ön lisanslardaki mezun olacak olanların adaya getirilebilmesinin sağladıktan sonra aşılama prosedürünün tamamlanıp 82 bin öğrencinin yüz yüze eğitime geçmesinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Amcaoğlu, uygulamanın bir an önce yapılması için de ısrarlı taleplerinin devam edeceğini kaydetti.

 

“ÖĞRETMENLER AŞILANACAK”

 

Aşılama programının ikinci aşamasında öğretmenlerin aşılanmasının bulunduğuna dikkat çeken Amcaoğlu, ilk, orta dereceleri okullar ve yüksek eğitimde öğretmenlerin yanı sıra idari çalışanların da aşılanacağını kaydetti.

kapak_124156.jpgİlk ve orta dereceli okullarda 53 bin, üniversitelerde de 82 bin öğrencinin yüz yüze eğitime katılması hedefleniyorsa gereğinin yapılarak, akademisyenler ve idari personelin, öğretmenlerin süratle aşılanması gerektiğini vurgulayan Amcaoğlu, öğrenci taşımacılığı yapan şoförler ve muavinlere kadar aşılama prosedürünün süratle tamamlanması gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne yazılı olarak aşılar konusunda talepte bulunduklarını dile getiren Amcaoğlu, 155 bin 500’e yakın insanın sokağa inerek yüz yüze eğitime başlaması için riskin en az seviyeye getirilmesi gerektiğini söyledi.

Amcaoğlu, Sağlık Bakanlığı ve hükümet ile eğitimde yapılması gerekenlerin paylaşıldığını da dile getirdi.

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