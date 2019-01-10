  • BIST 91.196
  • Altın 224,784
  • Dolar 5,4313
  • Euro 6,2565
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKABu diyet kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor

Amerika'da bitkisel hayattaki kadına tecavüz:,Klinik personelinden DNA örnekleri alınıyor

» »
10 yıldır bitkisel hayatta olan hasta doğum yaptı, klinik personelinden DNA örnekleri alınıyor
Amerika'da bitkisel hayattaki kadına tecavüz:,Klinik personelinden DNA örnekleri alınıyor

Arizona polisi, bir bakımevinde uzun süredir bitkisel hayatta olan ve doğum yapan kadın hastanın nasıl hamile kaldığını tespit etmek için erkek personelden DNA örnekleri alıyor.

Olay ABD'nin Arizona eyaletindeki Phoenix kentinde bir klinikte meydana geldi.

Klinik yetkilileri, bitkisel hayatta olan kadın hastanın nasıl hamile kaldığını belirlemek üzere Salı günü polisin işlem başlattığını açıkladı.

Kadın hastanın 10 yıl önce suda boğulmak üzereyken kurtarıldığı ve o tarihten bu yana klinikte bitkisel hayat sürdüğü belirtildi.

Kliniği işleten Hacienda HealthCare adlı kuruluşun CEO'su bu olay üzerine istifa etti.

Çarşamba günü yaptığı basın açıklamasında polis yetkilileri, klinikte DNA örneği vermek istemeyen herhangi bir personel olup olmadığı konusunda bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

Doğduğunda nefes almıyordu

İsmi açıklanmayan kadın hastanın 29 Aralık'ta doğum yaptığı bildirildi.

Polis, kliniğe çağrıldıklarında bebeğin nefes almadığını, ancak şimdi annesiye birlikte bir bölge hastanesinde olduğunu ve durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

10 yıldır komada olan kadının ailesinin avukatı John Micheaels, ailenin bu taciz ve ihmalden dolayı öfkeli olduğunu, travma yaşadığını ve şoke olduğunu ifade etti.

İsminin açıklanmasını istemeyen bazı aile üyeleri bebeğin "sevgi dolu bir aileye doğduğunu ve iyi bir bakım göreceğini" vurguladı.

Kadın kızılderili

Salı günü kızılderili kabile liderinin yaptığı açıklamaya göre, komadaki kadın San Carlos Apache kabilesine mensup.

Kabile lideri Terry Rambler "Bir üyemizin bu muameleye maruz kalmasından dolayı büyük bir şok ve dehşet yaşıyorum" dedi.

"Sevdiğiniz biri bakıma muhtaç, bu kadar korunmasız ve başkalarına bağımlı olduğunda, bakıcılara güven duyarsınız. Malesef o bakıcılardan biri güvenilir değildi, hastanın durumundan istifade etti."

Yerel basında yer alan haberler, bakımevi personelinin, hasta doğum yapıncaya dek onun hamile olduğunu anlamadıklarını belirtiyor.

Klinik işletmecileri, polis soruşturmasının hızla sonuçlanması için elden gelen her şeyi yapacaklarını ifade etti.

Şirket, tüm personele zorunlu DNA testi yapılması konusunu gündeme getirdiklerini, ancak bunun federal yasalara aykırı olduğu yönünde bilgi aldıklarını açıkladı.

Arizona Sağlık Bakanlığı, olay ortaya çıktıktan sonra bakımevinde ek güvenlik önlemleri alındığını açıkladı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NASA yeni öte gezegen keşfetti: Dünya'dan 3 kat büyük, 23 kat ağır09 Ocak 2019 Çarşamba 20:10
  • Trump Meksika duvarının inşası için destek istedi09 Ocak 2019 Çarşamba 14:03
  • ABD polisi 3 saat boyunca kapı zilini yalayan adamı arıyor (video)09 Ocak 2019 Çarşamba 10:43
  • Eski Kanada Başbakanı'ndan Trump'a Ağza Alınmayacak Küfür08 Ocak 2019 Salı 17:44
  • Yıllık 65 Bin Dolar Maaşla Personel Arıyorlar08 Ocak 2019 Salı 16:50
  • Kanada'da:Uyuşturucuya karşı, Tıbbi eroin08 Ocak 2019 Salı 16:32
  • Kainat Güzellik Yarışması üçüncüsü Venezüella Güzeli estetikli çıktı08 Ocak 2019 Salı 12:57
  • Kadın dövüşçü, kendisini gasp etmek isteyen eşek sudan çıkıncaya kadar dövdü08 Ocak 2019 Salı 11:52
  • ABD, Küba'yı cırcır böceği yüzünden suçlamış07 Ocak 2019 Pazartesi 21:43
  • Trump: Hem DAEŞ'le mücadele edeceğiz hem de Suriye'den uygun bir şekilde çekileceğiz07 Ocak 2019 Pazartesi 18:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti