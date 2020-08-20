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Anastasiadis: “AB çifte standart uygulamamalı”

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Anastasiadis: “AB çifte standart uygulamamalı”
Anastasiadis: “AB çifte standart uygulamamalı”

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri konusunun dün telekonferans şeklinde gerçekleştirilen Avrupa Konseyi gayrı resmi toplantısında ele alındığını, toplantıda varılan genel kanının ise, Türkiye’ye yönelik yaptırımların Eylül ayında gerçekleştirilecek Konsey toplantısında yazılı sunulması olduğunu iddia ettiler.

Fileleftheros, “Önlemler Masaya Geliyor” başlığı altında verdiği haberinde, Avrupa Konseyi’nin dün telekonferans yöntemiyle gayrı resmi bir toplantı gerçekleştirdiğini, toplantıda Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin de ele alındığını yazdı.

Türkiye’ye karşı önlemlerin uygulanmasında Fransa’nın başı çektiğini vurgulayan gazete, Lüksemburg, Avusturya, Bulgaristan ve Slovakya liderlerinin de dünkü toplantıda Türkiye’yi eleştiren söylemlerde bulunduklarını öne sürdü.

Habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de konferansta yaptığı konuşmada, AB’nin çifte standart gözetmemesi gerektiğini belirterek AB’nin Belarus hakkındaki kararından memnuniyet duyduğunu, aynı tutumun, uluslararası hukuku çiğneyen üçüncü ülkeler konusunda da gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin Kıbrıs’ta insan hakları, temel özgürlükler gibi insan haklarını uzun zamandır çiğnemekte olduğu iddiasında bulunan ve Türkiye’nin Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın deniz bölgelerindeki egemenlik haklarını da çiğnediğini öne süren Anastasiadis, AB’nin bu ciddi ihlallere tepki koyma yükümlülüğü bulunduğunu da savundu.

Gazete, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in ise gerek telekonferans gerekse daha sonra Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, AB’nin Güney Kıbrıs ve Yunanistan’a yönelik desteğini dile getirdiğini de aktardı.

Habere göre Michel, AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerde ortak bir görüşe varabilmek adına tüm liderlerin Brüksel’de yapılacak Konsey toplantısına bizzat katılmalarının önemine dikkat çekerken, AB’nin Yunanistan ile Güney Kıbrıs’a gerçek desteğinden söz etti.

EDEK VE DAYANIŞMA HAREKETİ’DEN AÇIKLAMA

Gazete bir diğer haberinde ise, EDEK ve Dayanışma Hareketi’nden yapılan açıklamalarda, Türkiye’nin bedel ödemesini sağlayacak girişimlerde bulunulması gerektiği ifade edildiğini yazdı.

EDEK partisinin açıklamasında, Türkiye’nin bedel ödemesi için gereken her türlü girişimin yapılması gerektiğine vurgu yaparken, Dayanışma Hareketi ise, Türkiye’ye karşı AB tarafından önlemler alınmasının beklenmesinin hayal olduğu iddiasında bulundu.

Hareket adına açıklamada bulunan Eleni Teoharus, Rum hükümetinin bizzat AB’nin kendisini sabote ederek AB’yi Türkiye’ye yaptırım uygulamak zorunda bırakması gerektiğini savundu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “AB, Yunanistan ve Kıbrıs’a Tam Destek Belirtti – Anastasiadis ve Miçotakis Avrupalılara Anlattılar”

Politis: “AB Diyaloğun Gerekliliğini Öne Çıkarıyor”

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