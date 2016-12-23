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Anastasiadis görüşmeyi "yapıcı" olarak niteledi

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Anastasiadis görüşmeyi "yapıcı" olarak niteledi
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile geçtiğimiz gün 4 saatlik görüşme gerçekleştiren Rum lider Nikos Anastasiadis, varınan noktayla ilgili olarak "yapıcı" nitelemesini kulladı.

Rum yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla, müzakerecilerin bugüne kadarki görüşmeleri ve ele alınan konularla ilgili detaylı bilgi aldıkları geçtiğimiz günkü görüşmelerini “yapıcı” diye niteledi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cenevre’ye gidilmeden önce çapraz görüşme yöntemiyle bütün konuların üzerinden geçileceğini söyledi, “Kıbrıs Cumhuriyeti konferansa katılacak” dedi.

Bazı başlıklarda ilerleme olduğunu ancak bazılarında halen açık konular bulunduğunu söyleyen Anastasiadis, “Cenevre’ye gitmeden önce, çapraz görüşme yöntemiyle bütün konuların üzerinden geçilecek” ifadesini kullandı.

Rum gazetecilerin sorusu üzerine Anastasiadis, Cenevre’de yapılacak Kıbrıs konulu konferansa “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin katılacağını ifade etti.

Konferansa kimlerin katılacağı sorusuna karşılık da Anastasiadis, “12 Ocak’ta görüşmelere garantör güçler de katılacak. Talep edildiği üzere, ilgili bütün taraflar davet edilecek. Herkes kendi yorumunu yapabilir ancak yorum ortadadır. Cenevre’ye gidişimiz öncesinde, çapraz görüşme yöntemiyle bütün konuların üzerinden geçilecek” dedi.

Liderlerin bir sonraki görüşmesinin 4 Ocak’ta olacağı, ancak ayın 7’sinde bir görüşme daha yapabilecekleri belirtilirken, Anastasiadis’in Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile istişarede bulunmak üzere Atina’ya yeni bir ziyaret gerçekleştirebileceği de haber verildi.

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