Anastasiadis: "Mesele, azınlık - çoğunluk meselesi değil; sürdürülebilirlik"

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün RMMO’ya ait bir kışlayı ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs sorununa ilişkin önceki günkü sözlerine yanıt verdiğini yazdılar.

Gazete: “Başkan’dan Akıncı’ya Siyasi Eşitlik Konusunda Yanıt – Bana Örnek Bir Devlet Göster” başlıkları altında verdiği haberinde, Anastasiadis’in, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın siyasi eşitlik konusundaki sözlerine; “Siyasi eşitlik başka şey, dünyadaki federal sistemlerde mevcut unsurların, bir toplum tarafından, mekanizmalar yoluyla diğer topluma empoze edilmek istenmesi başka şey” şeklinde yanıt verdiğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis, Akıncı’ya, istediği şekilde olan dünyada bir devleti örnek göstermesi çağrısında bulunarak, “oluşturucu eyaletlerden birisinin, olumlu oy mekanizmasıyla bir diğerinin kaderini belirlediği bir federasyon modeli veya, federasyonu da geçtim, diğerinin topraklarını işgal eden üçüncü bir ülkenin garantörlüğü altında olan bir ülke göstersin” şeklinde konuştu.

Anastasiadis, “Azınlıktan veya çoğunluktan değil, devletin kalıcılığının, temel demokrasi ilkelerinin, uluslar arası hukuk kuralları ve AB normlarının, 44 yıldır kabul edilemez işgal, mülk yağması ve insan hakları ihlalleri yaşanan bu AB üyesi ülkede uygulanmasını sağlamak için devletin işlevselliğinden bahsediyoruz” dedi.

Akıncı’nın Kıbrıs Rum tarafının düşünce şeklini değiştirmesi yönündeki sözlerine ise Anastasiadis, “Sn. Akıncı’ya, bana davranışımı değiştirmemi tavsiye etmesi yönünde telkinde bulunan mantığın değil, gerçek mantığın üstün geleceğini umut ediyorum” sözleriyle yanıt verdi.

Anastasiadis, Kıbrıs’ta kalıcı barışı istediklerini, bunun da taraflar arasında karşılıklı saygıyla başarılabileceğini de sözlerine ekledi.

AKEL ELEŞTİRİLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Öte yandan AKEL partisi Anastasiadis’e yönelik eleştirilerini dün de sürdürdü.

AKEL’den yapılan açıklamada, Anastasiadis’in Kıbrıs Türk tarafının olumlu oy konusundaki tezlerini “şeytani göstermeye çalıştığı” ve Akıncı’nın, Kıbrıs Türk toplumunu azınlık yapmak istediği şeklindeki iddialarına yanıt vermek yerine, “Kıbrıslı Rumların her şeyde tek başına karar vermemesi için, Bakanlar Kurulu ve bazı federal organlarda talep edilen tek olumlu oyu kötü göstermeyi seçtiği” vurgulandı.

Dayanışma Hareketi’nden yapılan açıklamada ise Anastasiadis’in sözlerinde haklı olduğu, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir siyasi sistem olmadığı ancak Anastasiadis’in bu tespitlerinde geç kaldığı ifade edildi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Fileleftheros: “Ondan Örnek İstedi – Anastasiadis Akıncı’ya Taleplerinin Geçerli Olduğu Başka Bir Ülke Göstermesi Çağrısında Bulundu”.

Politis: “Gene Olumlu Oy – Başkan: Akıncı Böyle Bir Modelin Hangi Devlette Olduğunu Söylesin”

Haravgi: “Olumlu Oy Referans Şartlarında Pürüz – Hiç Kimse Azınlık-Çoğunluk İlişkisi İstemiyor Ancak…”