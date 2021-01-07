Anatomi Dersinde Çığır Açan Teknoloji

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Covid-19 pandemisi nedeniyle çevrimiçi eğitimde çığır açacak bir uygulamayı hayata geçirdi. Teknolojinin tüm olanaklarından yararlanılarak öğrencilerin hizmetine sunulan uygulamada, kadavra üzerinde anlatılan anatomi dersi, özel kameralı gözlük ile senkron (canlı) bir şekilde gerçekleşiyor.

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi, senkronize anatomi dersi uygulamasıyla tıp eğitiminde çığır açtı. Pandemi nedeniyle fi-jital eğitimin gerçekleştiği bu dönemde anatomi dersi akıllı gözlükle veriliyor.

Vuzix tarafından üretilen akıllı gözlük ile öğrenciler ders sırasındaki tüm uygulamaları hocalarının gözünden eş zamanlı olarak istedikleri yerden ekranları başında izleyebiliyor.

Pandemide de kesintisiz eğitim

Bilime ve teknolojiye yaptığı yatırımlarıyla fi-jital üniversite kavramını benimseyen Üsküdar Üniversitesi, Covid-19 pandemisine uygun uzaktan eğitim uygulamalarını, “akıllı gözlük ile anatomi dersleri”ni başlatarak bir adım öteye taşımış oldu.

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Usta’nın senkron anatomi derslerinde kullandığı akıllı gözlük sayesinde öğrencilerin bir kısmı seyreltilmiş ortamda dersi hem birebir hem de dev ekrandan izliyor. Öğrencilerin bir kısmı da HD kamera ile donatılmış gözlükle dersin tüm ayrıntılarını evindeki bilgisayarında hocasının gözünden takip edebiliyor.