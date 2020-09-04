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Ankara Valisi Şahin: Şu an sokağa çıkma yasağı gündemimizde değil

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Ankara Valisi Vasip Şahin "Şu an sokağa çıkma yasağı gündemimizde değil" açıklamasında bulundu.
Ankara Valisi Şahin: Şu an sokağa çıkma yasağı gündemimizde değil

Ankara Valisi Vasip Şahin, vakaların yüksek olduğu başkentte sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı tartışmasıyla ilgili açıklama yaptı. 

Vali Şahin "Şu an sokağa çıkma yasağı gündemimizde değil" dedi.

Ankara'daki artan vaka sayısına dikkat çeken Ankara Hacettepe Üniversitesi iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran, "Ankara, Vuhan oldu. 10-14 gün sokağa çıkma yasağı gelmeli. Ankara sağlık kapasitesi aşabilir” uyarısında bulunmuştu.

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