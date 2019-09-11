Ankara'da “İşsizim, açım” diyen bir kişi kendini yaktı

Pirha'nın haberine göre R.Ç.'nin kendini yakacağını söylemesi üzerine çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi ve ambulans çağırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri kendisini yakmak isteyen vatandaşı ikna etmeye çalışırken üzerine benzin döken R.Ç isimli vatandaş elindeki çakmağı çakarak kendisini yaktı. Alevler içinde kalan vatandaşa ilk müdahale polisler tarafından yapıldı. Yangın söndürme tüpü ile yapılan müdahalede alevlerin sönmesini sağlandı. Daha sonra sağlık ekipleri tarafından yaralı vatandaş Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.