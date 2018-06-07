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ANKET ÇİLESİ BİTİYOR!!

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) dün yayımladığı duyuruyla her seçim öncesi büyük tartışmalara neden olan kamuoyu yoklamaları ve anketlerin 9 Haziran tarihinden sonra yayımlanmasının yasak olduğunu hatırlattı…
ANKET ÇİLESİ BİTİYOR!!

9 HAZİRAN SON TARİH!

YSK dün yayımladığı duyuruda, değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 65 (3) maddesi uyarıca, yaklaşan seçimlerle ilgili olarak yapılan kamuoyu araştırmalarının ve anketlerin oy verme gününden on beş gün öncesine kadar yayınlanabilceğini belirterek, 9 Haziran tarihi sonrasında anket çalışmalarının hiçbir şekilde yayımlanamayacağına, ilân edilemeyeceğine ve dağıtılamayacağını hatırlattı. 

YASAK İNTERNET SİTELERİ VE GSM OPERATÖRLERİNİ DE KAPSIYOR!

Duyuruda ayrıca, belirtilen tarihten sonra kamuoyu araştırmalarına getirilen yasağın, internet sitelerinde ve GSM operatörleri aracılığı ile yapılarak açıklanan kamuoyu yoklamalarını ve anket sonuçlarını da kapsadığı bilgisi de yer alıyor.

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