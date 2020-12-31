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Anket: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onay oranı aralık ayında yüzde 45,6'ya geriledi

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Anket: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onay oranı aralık ayında yüzde 45,6'ya geriledi
Anket: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onay oranı aralık ayında yüzde 45,6'ya geriledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylayanların oranı aralık ayında yüzde 45,6'ya geriledi.

Metropoll Araştırma Şirketi her ay düzenli olarak yaptığı Türkiye'nin nabzı anketinde yılın son verilerini açıkladı. Buna göre Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilen görev onayı bir önceki ay yüzde 46,2 olmuştu.

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24 Haziran 2018 seçimlerinde verdikleri oy baz alınarak yapılan partilere göre dağılımda ise AK Partililer arasında Erdoğan'ın onay oranı yüzde 89,2 olurken onaylamayanların oranı yüzde 8,1 oldu

Cumhur İttifakı ortağı Miiliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçmeni arasında ise Erdoğan'ın onay oranı yüzde 69,9'dan yüzde 58,8'e indi.

Erdoğan'ı onaylamayanlar arasında en yüksek oran yüzde 92,8 ile İYİ Partililer arasında olurken Saadet Partililerde yüzde 90,5, CHP'liler arasında yüzde 89,7, HDP'liler arasında yüzde 89,3 oldu.

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Zamana yayılan gafiğe bakıldığında ise Erdoğan başbakan olduğu yıllarda en yüksek onay oranına Aralık 2011'de ulaşırken bu seviyelere sadece 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminden hemen sonra yaklaştı. Bu yıl başında koronavirüs salgının Türkiye'de ilk görülmeye başlandığı zamanlarda da yükselen onay oranı sonrasında tekrar düşüşe geçti.

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