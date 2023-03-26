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Antakya Medeniyetler Korosu'ndan 'Melekler Takımı'nın anısına 'Mağusa Limanı' yorumu

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Kanal D'de yayınlanan 'Şarkılar Bizi Söyler' isimli programda 'Şampiyon Melekler Takımı' anısına Antakya Medeniyetler Korosu tarafından Mağusa Limanı şarkısı söylendi...
Antakya Medeniyetler Korosu'ndan 'Melekler Takımı'nın anısına 'Mağusa Limanı' yorumu

Kanal D'de yayınlanan ‘Şarkılar Bizi Söyler’ isimli programda Şampiyon Melekler Takımı unutulmadı...

Antakya Medeniyetler Korosu tarafından Melekler Takımı'nın anısına 'Mağusa Limanı' şarkısı seslendirildi. 

Programda duygu dolu anlar yaşandı.

TATAR: "YÜREĞİM PARÇALANDI..."

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuyla ilgili ise şu paylaşımı yaptı:

“Kıbrıs kökenli yönetmen Yılmaz Özfırat’ın yönettiği Antakya Medeniyetler Korosu’nun Kanal D’de Şampiyon Meleklerimiz anısına söyledikleri şarkıları gözyaşları içinde izledik. Mağusa Limanı şarkısını okurlarken yüreğim parçalandı. Nur içinde yatsınlar, tüm ailelere sabırlar dilerim.”

 

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