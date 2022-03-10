Antalya'da yapılacak üçlü zirve ABD basınında

Türkiye'nin ara buluculuğu ile bugün Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında yapılacak Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı ABD basınının da gündeminde.

Türkiye'nin ara buluculuğu ile bugün Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında yapılacak Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı ABD basınının da gündeminde.

Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları başladığından bu yana en üst düzey görüşmeye ev sahipliği yapıyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların durması ve kalıcı barış için çaba sarf etmeyi sürdüren Türkiye, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'yı ilk kez burada bir araya getirecek.

Söz konusu görüşme, ABD basınında da geniş yer buldu.

New York Times, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "görüşmenin kalıcı ateşkese kapı aralamasını ümit ettiğine" dair ifadesine yer verdi.

Washington Post, CNN, Las Vegas Sun, VOA, US News, CNBC, Politico, MSNBC, USA Today gibi önde gelen gazete ve televizyonlar görüşmeye odaklanmış durumda.