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Antibiyotiklere dirençli olan hastalık endişe yarattı

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Uzmanlar, cinsel yolla bulaşan bir bakterinin 5 farklı antibiyotiğe karşı dirençli olduğunu açıklayarak halkı uyardı.
Antibiyotiklere dirençli olan hastalık endişe yarattı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Massachusetts eyaletindeki doktorlar, cinsel açıdan aktif insanlardan, “süper gonore” vakalarındaki artış nedeniyle cinsel yolla bulaşan hastalıklar için kendilerini düzenli olarak teste sokmalarını istedi.

Mevcut antibiyotiklere dirençli olarak etiketlenen bir “süper gonore” türü, halk sağlığı için endişe yarattı.

Bahsedilen belsoğukluğu türünün, beş farklı antibiyotiğe karşı direnç gösterdiği belirtildi ve doktorlar, “endişe verici” yeni süper türü tedavi etmenin çok zor olduğunu kaydetti.

Halk Sağlığı Departmanı’ndan bir yetkili olan Margret Cooke, “Bu belsoğukluğu türünün keşfi, ABD’deki tüm sağlık departmanlarının tespit konusunda ihtiyatlı davrandığı ciddi bir halk sağlığı sorunudur.”

“Cinsel olarak aktif olan tüm insanları, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar için düzenli olarak test etmeye, cinsel partner sayısını azaltmaya ve seks yaparken prezervatif kullanımını artırmaya çağırıyoruz.” dedi.

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