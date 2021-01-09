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Aort Kapak Darlığına Dikkat !

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Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ertekin Utku Ünal konu hakkında bilgiler verdi.
Aort Kapak Darlığına Dikkat !

 

Aort kapakta meydana gelen daralmaya bağlı olarak açılımı tam olmamakta ve bu durum kalpten pompalanan kanın önünde bir engel oluşturmaktadır. Kapağın tam olarak açılmaması nedeniyle, kanın vücuda dağılımında problem meydana gelmektedir. Ayrıca önündeki engel nedeniyle kalpte de daha güçlü ve zor bir kan pompalama işi meydana gelmektedir. Sonuç olarak, bu fazladan işyükü kalp kasında zamanla zayıflamaya yol açmaktadır. Ciddi aort darlığı, genellikle cerrahi olarak tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Tedavisiz bırakılması durumunda ciddi kalp problemlerine yol açmaktadır.

Aort kapak darlığının belirtileri nelerdir? Aort kapak darlığı hafif ve ciddi formlar arasında değişkenlik göstermektedir. Belirtiler genellikle daralmanın ciddi olduğu durumlarda meydana gelmektedir ve aşağıdaki gibi sıralanabilir;

Göğüs ağrısı

Baygınlık hissi

Nefes darlığı (özellikle yüksek aktivite sırasında)

Yorgunluk (özellikle yüksek aktivite sırasında)

Çarpıntı

Kalpte üfürüm

Kalp kasında zayıflamaya yol açacak derecede ileri aort kapak darlığı hastalarında kalp yetmezliği gelişebilir. Kalp yetmezliğinin belirtileri arasında ise yorgunluk, nefes darlığı, ayak ve ayak bileklerinde şişlik bulunmaktadır.

Aort kapak darlığı hangi hastalarda ortaya çıkmaktadır? Aort kapak darlığı genellikle önlenebilir bir durum değildir ve bazı durumlarda görülme riski artmaktadır;

Deforme olmuş aort kapak: Bazı hastalarda doğuştan aort kapak üç yerine iki yaprakçıklı (biküspid) bulunabilmektedir. Bu hastalarda yaşamın ileri dönemlerinde aort kapak darlığı gelişebilir. İki yaprakçıklı (biküspid) aort kapak darlık için önemli bir risk faktörü olduğundan ve bu durum kalıtsal geçiş gösteribildiğinden dolayı ailede böyle bir bireyin bulunması durumunda hekiminize başvurmanız doğru olacaktır.

Yaş: Yaş ilerledikçe aort kapakta birikmekte olan kireçlenmeye bağlı olarak darlık gelişebilir.

Romatizmal ateş: Çocukluk çağında geçirilmiş olan romatizmal ateş de aort kapak yaprakçıklarının sertleşmesine ve birleşmesine yol açarak, aort kapak darlığına sebep olabilir.

Kronik böbrek hastalığı

 

Aort kapak darlığı nasıl tedavi edilir? Aort kapak darlığını geri çevirebilen ve düzeltebilen bir ilaç tedavisi mevcut değildir. İlaç tedavisi ile aort kapak darlığındaki şikayetler bir nebze azaltılabilse de, hastalığın kesin tedavisi çoğunlukla kapağın değiştirilmesini içeren cerrahi işlemdir.

Aort kapak cerrahisi derhal yapılması gereken bir işlem olmayabilir. Aort kapak darlığı hafif ve orta derecede ise ve şikayetiniz yoksa, hekiminiz sizi takibine alıp uygun zamanda cerrahi için yönlendirecektir. Fakat aort kapak darlığı ciddi seviyede ve şikayetleriniz de var ise cerrahi tedavi doğru seçenek olacaktır.

Cerrahi tedavide ise yapılacak olan aort kapağın çıkartılıp yerine mekanik veya biyolojik bir kapağın konulması işlemidir. Doktorunuz kapak seçimi hakkında önerilerini sizinle paylaşacaktır. Bu işlem genellikle açık kalp ameliyatı şeklinde yapılmakta olup günümüzde uygun hastalarda küçük kesiler (minimal invaziv) ile de yapılabilmektedir.

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