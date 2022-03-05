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AP Başkanı Metsola’dan İngiltere’de yaşamını sürdüren Rumlara mektup…

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AP Başkanı Metsola’dan İngiltere’de yaşamını sürdüren Rumlara mektup…
AP Başkanı Metsola’dan İngiltere’de yaşamını sürdüren Rumlara mektup…

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola’nın, İngiltere’de yaşamını sürdüren Rumlara yönelik mektubunda “Kıbrıs bölünmüş kaldığı sürece, Avrupa’nın asla gerçekten bir bütün olamayacağına” dair inancını ortaya koyduğu haber verildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre Metsola, “Britanya-Kıbrıslılar Konseyi”nin mektubuna yanıt olarak kaleme aldığı mektubunda “Kıbrıs’ın de facto bölünmesinin AB içerisinde acı verici bir travma olmaya devam ettiğini, aynı zamanda Avrupa bölünmüş bir Kıbrıs’la gerçekten bir bütün olamayacağı için, yeniden birleşmeye yönelik bütün çabaları tüm kalbiyle desteklediğini” dile getirdi.

“Kalıcı bir çözümün, yalnızca diyalog, diplomasi ve müzakereler aracılığıyla bulunabileceğini” ifade eden Metsola, bütün bunlara rağmen, Avrupa’nın tezinin net olduğunu belirterek, sözlerini kısaca şöyle sürdürdü; “Kıbrıs adasının tamamı AB’nin bir parçasıdır ve tüm Kıbrıslılar AB vatandaşıdır. Kıbrıs’ta iki devlet çözümünün kısa bir süre önce kesin bir dille reddedilmesi konusunda, Avrupa Komisyonu Başkanıyla aynı fikirdeyim.”

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