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Apple 2019’da üç yeni iPhone piyasaya sürecek

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Önde gelen teknoloji şirketi Apple, XR modelindeki düşük satış rakamlarına rağmen, 2019’de üç yeni iPhone modeli piyasaya sürecek.
Apple 2019’da üç yeni iPhone piyasaya sürecek

Wall Street Journal’da yer alan habere göre, Apple söz konusu akıllı telefonlarla yeni kamera özellikleri tanıtacak. En pahalı modelin üç, diğer iki modelin de iki kameraya sahip olacağı belirtilirken, şirket ayrıca LED ekranlar yerine 2020’de yeni modellerinde OLED ekranları tercih edecek.

84 milyar dolar gelir beklentisi

Ocak ayının başında Apple yatırımcılara 2019’un ilk çeyreğinde şirketin piyasadaki öncülüğü kapsamında uyarıda bulunurken açıklamada şirket, ilk çeyrekte 84 milyar dolar düzeyinde gelir beklediğini duyurdu.

Söz konusu beklenti, şirketin bir önceki 89-93 milyar dolar aralığındaki tahmininin altında olurken, söz konusu düşüşte Çin’deki iPhone satışlarının düşmesi gibi çeşitli etkenler olduğunu belirtti.

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