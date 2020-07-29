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Apple, Çin'de iPhone satışlarını yüzde 225 artırdı

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Apple, Çin'de iPhone satışlarını yüzde 225 artırdı
Apple, Çin'de iPhone satışlarını yüzde 225 artırdı

Apple, ikinci çeyrekte Çin'de akıllı telefon satışlarını yüzde 225 artışla en hızlı artıran üretici oldu.

Counterpoint Research tarafından derlenen verilere göre Apple, Nisan-Haziran dnöeminde Çin'de iPhone satışlarını geçen yılın aynı  dönemine göre yüzde 32 artırarak 7,4 milyon adede çıkardı. Satışlar,  ilk çeyreğe göre yüzde 225 arttı.

Foreks'in haberine göre, ikinci çeyrekte Huawei'nin satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 36,6 milyon adet oldu. İlk 5 satıcı içinde yer aan Oppo, Vivo ve Xiomi'nin satışlarında  ise ciddi düşüş oldu. İkinci çeyrekte toplam akıllı telefon satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 azaldı.

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