Apple tarihinde ilk kez bir etkinlik Twitter üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Firmanın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Apple bu akşam ABD'de bulunan genel merkezinde gerçekleştireceği etkinliği Twitter üzerinden canlı olarak yayınlayacak.

Apple etkinliği Twitter'da canlı yayınlanacak!

Yeni iPhone modellerinin tanıtılması beklenen etkinlik, son iki yıldır olduğu gibi bu yıl da Apple Park'ta düzenlenecek. Türkiye saati ile saat 20:00'de başlayacak etkinlikte birden fazla Apple ürünü tanıtılacak. Bu etkinliği özel kılan ise firmanın ilk kez Twitter üzerinden canlı yayın yapacak olması.

Firma bugüne kadar kendi sitesi üzerinden bazı etkinliklerini canlı olarak yayınlamıştı. Ancak Twitter gibi bir sosyal ağda bu tarz bir canlı yayını ilk kez gerçekleştirecek. Konuyla ilgili duyuruyu yine Twitter hesabından paylaşan Apple, hayranlarını şaşırtımş ve katı tutumundan vazgeçmiş görünüyor.

Düzenlenecek etkinlikte Apple'ın yeni iPhone modellerinin yanısıra bazı donanım ürünlerinin de tanıtılması bekleniyor. Etkinlikte 3 farklı yeni iPhone modelinin duyurusunun geleceği düşünülüyor. Bu modellerin ikisinin ise halen satışta olan iPhone X modelinin gelişmiş versiyonları olması bekleniyor.