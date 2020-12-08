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Apple, iPhone 11'lerin ekranını ücretsiz değiştirecek

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Apple, iPhone 11'deki dokunmatik ekran sorunları için ekran değiştirme programı başlattı. Şirket dokunmatik algılama sorunları bulunan cihazların ekranını ücretsiz değiştirecek.
Apple, iPhone 11'lerin ekranını ücretsiz değiştirecek

Apple, az sayıda kullanıcıyı etkileyen iPhone 11 dokunmatik algılama sorunu için değişim programı başlattığını duyurdu. Değişim programı kapsamında Kasım 2019 ile Mayıs 2020 arasında üretilen ve dokunmatik ekran sorunu bulunan iPhone 11'lerin ekranı, Apple tarafından ücretsiz değiştirilecek.

Apple'dan iPhone 11 için ekran değiştirme programı

Apple'ın web sitesinde yayınlanan duyuruda, dokunma sorunlarından etkilenen cihazların Kasım 2019 ile Mayıs 2020 arasında üretilen iPhone 11'lerin küçük bir yüzdesini kapsadığı bildiriliyor. Bu bağlamda kullanıcılar, cihazlarının ekran değişim programına uygun olup olmadığını Apple destek dokümanınındaki seri numarası denetleyicisinden öğrenebiliyor.

Ekran değişim programına uygun olan iPhone 11'lerin ekranı, Apple Store ya da Apple yetkili servislerinde ücretsiz değiştirilecek. Ancak ekranında kullanıcıdan kaynaklı kırık ya da çatlak gibi hasarlar bulunan cihazlar, bu değişim programına uygun değil. Ayrıca daha önce cihazları dokunmatik ekran sorunu sebebiyle onarım gören ve onarım için ödeme yapan kullanıcıların da para iadesi için Apple ile iletişime geçmesi öneriliyor.

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