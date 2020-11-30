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Apple Kendi Kendini Onaran Ekran Geliştirdi

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Apple, yeni bir patent daha aldı. Hasarları izlemek için cam katmanlar arasında iletken film kullanan bu yeni ürün, kırık camın haberini size e-mail yoluyla verirken, servisten randevu da alabiliyor.
Apple Kendi Kendini Onaran Ekran Geliştirdi

Amerikan teknoloji şirketi Apple, geçen ay yaptığı patent başvurusuyla yine gündeme oturdu.

Apple bu patent başvurusunda, çatlamış iPhone’ları, iPad’leri, Apple Watch’ları ve diğer cihazları onarmak için kullanılabilecek ‘kendi kendini onaran’ bir ekranı tanımladı.

Uygulama, ekranın ısıtıldığında orijinal formuna geri dönen esnek bir malzeme olan bir elastomer tabakası kullanması kafalarda birçok soru işareti de yarattı.

Apple’ın yeni patenti, teknoloji şirketinin kırık ekranlar hakkında herkesin bildiğinden farklı bir şeyler bildiğini düşündürdü. Bu durum özellikle hasar gördüğünde sahibini bilgilendiren araba ön camı için neden patent başvurusu yaptığına ilişkin de ipuçları veriyor.

Apple tarafından Ağustos ayında dosyalanan ancak bu hafta CNET tarafından ortaya çıkarılan patent, kontrol devresinin sürücüye bir onarım planlamasını öneren bir e-posta veya kısa mesaj gönderebileceğini öne sürüyor.

Hatta, kullanıcının müdahalesi olmadan veya kullanıcıdan kısa bir onay aldıktan sonra otomatik olarak bir randevu ayarlayabilir ve arabanız otonom bir araç ise, siz uyurken onarım için kendi kendine gidebilir.

STEVE JOBS “iCar” ÜZERİNDE ÇALIŞIYORDU

Apple, bir süredir otomobil endüstrisine girmeye hazırlanıyor. 2015’te Apple Yönetim Kurulu Üyesi Mickey Drexler,  Steve Jobs’un ölmeden önce bir araba yapmayı düşündüğünü söyledi. Drexler, “Steve Jobs bir iCar tasarlayacaktı. Arabaların harika tasarım için olağanüstü bir fırsata sahip olduğunu düşünüyorum” dedi.

2016’da, geniş bir gösterge paneli ekranına, diğer Apple cihazlarına bağlanabilen ve şirketin minimalist tasarımına sahip prototip bir Apple otomobilinin videosu ortaya çıkmıştı.

ELON MUSK: AÇIK BİR SIR 

Elon Musk, BBC’ye Apple’ın Tesla ile rekabet etme planlarının ‘açık bir sır’ olduğunu söyledi. Musk, “Binden fazla mühendis tutarsanız, bir şeyi gizlemek oldukça zordur” dedi.

Apple’ın otomobil serüveni 2019’da Steve Zadesky’ın ayrılmasından sonra belirsiz bir hal aldı. İlk söylentiler, Apple’ın ilk arabasını 2019 veya 2020’de çıkaracağı yönünydi. Son raporlar, bu tarihi 2023’ten 2025’e kadar öteledi.

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