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Apple, Rus ödeme sistemi Mir’i telefonlarına ekledi

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Apple, Rus ödeme sistemi Mir’i telefonlarına ekledi
Apple, Rus ödeme sistemi Mir’i telefonlarına ekledi

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası ABD merkezli finansal hizmet şirketleri Visa ve Mastercard, Rusya’daki operasyonlarını askıya aldıklarını duyurmuştu.

 

Rus bankaları, Visa ve Mastercard’ın çekilmesinin ardından Mir sistemiyle çalışan kartlara yönelik talebin arttığını açıklamıştı.

Rusya’da bugün itibarıyla Apple telefonlarında bulunan Apple ID kısmına girildiğinde, seçilebilecek ödeme sistemleri arasında Mir’in de eklendiği görülüyor.

Rusya Merkez Bankası tarafından Mayıs 2017’de kurulan Mir elektronik para transferleri için kullanılıyor.

Apple işgal sonrası Rusya’daki tüm ürün satışlarını durdurmuştu.

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