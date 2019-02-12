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Apple skandallara doymuyor!

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Geçtiğimiz günlerde FaceTime uygulamasında patlak veren bir hatadan sonra tepki çeken iPhone, bir skandala daha imza attı.
Apple skandallara doymuyor!

Son dönemde yaptığı güvenlik açıkları nedeniyle topa tutulan Apple, bu sefer izinsiz ekran kaydı alan uygulamalarıyla gündeme geldi. FaceTime'da yapılan grup sohbetlerinde aramaya yanıt verilmese bile sesi iletmesi ile ilgili hatayla gündeme gelen Apple, bu yeni hatasıyla kullanıcılarının sabrını taşırmak üzere.

 

Apple skandallara doymuyor! iPhone bu sefer yok artık dedirtti - Sayfa 2

İZİNSİZ EKRAN KAYDI YAPIYOR: Dünya basınının gündemine oturan habere göre oldukça popüler olan birkaç iPhone uygulamasının, kullanıcılarından izin almadan iPhone ekranında yaptıkları bazı işlemleri kaydettikleri ortaya çıktı. Söz konusu güvenlik açığı, müşteri deneyimi analiz firması olan Glassbox uygulamasında görüldü.

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Apple skandallara doymuyor! iPhone bu sefer yok artık dedirtti - Sayfa 3

Paylaşılan bilgilere göre bir kullanıcı ekrana her dokunduğunda, bir düğmeye bastığında veya belirli bir uygulama içindeki klavyeyi kullandığında bu etkinlik ekran görüntüsü olarak alınıyor ve uygulamanın geliştiricisine gönderiliyor.

 

 

Apple skandallara doymuyor! iPhone bu sefer yok artık dedirtti - Sayfa 4

Glassbox'un müşterileri arasında dünyaca ünlü markalar yer alıyor. Böylesine önemli firmaların kullanıcılarından izin almadan bu bilgilere erişmesi oldukça büyük bir güvenlik açığı olarak tepki çekmiş durumda.

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Apple skandallara doymuyor! iPhone bu sefer yok artık dedirtti - Sayfa 5

BİLGİLERE KOLAYCA ERİŞEBİLİYORLAR: Ayrıca Canada’nın iOS uygulamasının geliştiricileri “session replay technology” özelliği sayesinde kullanıcılarının pasaport numarası veya kredi kartı bilgilerine kolayca erişebiliyor.

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Apple skandallara doymuyor! iPhone bu sefer yok artık dedirtti - Sayfa 6

Hatta geçtiğimiz aylarda büyük bir güvenlik açığı ile karşı karşıya kalan Air Canada, 20 bini aşkın kullanıcısının bilgilerini tehlikeye atmıştı. Yeni hata ile Glassbox ve Apple tarafından konu hakkında bir açıklama yapılması bekleniyor.

 

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