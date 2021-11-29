Apple ve Google 11 milyon ABD Dolar para cezasına çarptırıldı! İşte nedeni...

Apple’ın “ticari platformları (App Store, iTunes Store ve Apple Books) aracılığıyla kendi ürünlerinin ve/veya üçüncü şahısların satışını artırmak” için topladığı kullanıcı verilerinin ekonomik değerinden doğrudan yararlandığını iddia ediliyor.

Ayrıca, ne Apple’ın ne de Google’ın kullanıcılara verilerinin ticari amaçlarla kullanıldığına dair doğru bilgiler vermediği iddia edildi. Para cezası neticesinde Apple tarafından verilerin izinsiz kullanımının durdurulması hedefleniyor.

Para cezası ayrıca, Apple’a kullanıcıları verilerin ticari olarak kullanılmaması gerektiğini , yalnızca deneyimlerini geliştirmek için kullanılabileceğini hatırlarmak amacıyla verildi. Bua göre App Store’u kullanırken Apple’ın “özellikleri etkinleştirmek, hizmetlerimizi güvenceye almak veya deneyiminizi kişiselleştirmek için” güvencesine aykırı hareket ettiği ortaya çıktı.

Ancak yetkili makam, Apple’ın ticari amaçlarla kullanılan veriler için onay eksikliğini doğru bir şekilde özetlemiş olsa da, Apple’ın bu tür faaliyetlerde yer aldığına dair uygun örnekler sağlayamıyor. Bu nedenle de davanın ucu açık.

Apple’ın gizlilik politikası, şirketin kişisel verileri yalnızca hizmetlerini güçlendirmek, yerel yasalara uymak, dolandırıcılığı önlemek ve iletişim amaçları için kullanacağını belirtiyor. Kişisel veriler, yalnızca kullanıcının onayı ile başka amaçlar için de kullanılabilir.