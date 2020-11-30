Apple Watch Tasarımı Ne Zaman Yenilenecek?

Apple, yeni Apple Watch Series 6'yı eylül ayında gerçekleştirdiği Time Flies etkinliğinde tanıttı. Etkinlikte Apple Watch Series 6, Apple Watch Series 5'e benzer bir tasarım ile karşımıza çıktı. Birçok kişinin yeni bir tasarım ile geleceğini düşündüğü model, ufak tefek değişiklikler haricinde Watch Series 5 ile benzersizdi. Fakat Apple hakkındaki analizleriyle tanınan Ming-Chi Kuo ise değişecek Apple Watch tasarımına dair umudunu kaybetmiş değil.

'APPLE WATCH TASARIMI DEĞİŞECEK'

Apple Watch tasarımı Ming-Chi Kuo'ya göre büyük değişiklikler yaşayacak. Sızan bilgilere göre 2021 yılında, Apple Watch Series 7 olarak adlandırılması muhtemel Apple Watch modelinde tasarım değişecek. Kuo, bu sızıntıların kaynağı olarak Apple'ın tedarik zincirini gösteriyor. Hatırlarsanız iPhone 12'ye dair birçok bilgi de tedarik zincirindeki hareketlilik ile ortaya çıkmıştı.

ASIL TARİH 2022 DE OLABİLİR

Akıllı saat Apple Watch'ın yeni tasarımına dair henüz bir bilgi yok. Fakat bazı sızıntı kaynakları, Apple'ın 2021'de değil, 2022 yılında radikal tasarım değişikliklerine imza atacağını belirtiyor. Yine de bunun doğru olup olmadığını yeni Apple Watch modellerinin tanıtılacağı Eylül 2021 veya Ekim 2021 etkinliğinde öğrenebileceğiz gibi görünüyor.