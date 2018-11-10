Apple’dan iCloud fiyatlarına görülmemiş zam!

Geçtiğimiz günlerde App Store’da fiyatlara zam yaparak güncelleyen Apple, şimdi de kullanıcıların verilerini bulutta saklamasına yarayan iCloud hizmetine, görülmemiş bir zam yaptı.

Gece yarısı gelen zam ile beraber, 2 TB’lık bir depolama alanı kullanan kişiler, bu zamana kadar ayda 39,99 TL öderken, bu aydan itibaren 64,99 TL ödeyecek.

İşin daha ilginç tarafı, aynı planın (2 TB), ABD’de 9,99 Dolar fiyatla satılması. 1 Dolar’ın haberi yazdığımız saatlerde 5,49 TL olduğu bu zamanlarda, eğer adresinizi ABD’de gösterirseniz ödeyeceğiniz fiyatın (yaklaşık 55 TL), Türkiye’den bile daha ucuza gelmesi.

Firmanın sunduğu diğer seçeneklerin güncel fiyatları da şöyle;

50 GB’lık depolama alanı, ayda 3,99 TL iken artık 6,49 TL

200 GB’lık depolama alanı, ayda 11,99 TL iken artık 19,99 TL

Dolar kurunun düşmesine rağmen yapılan bu zam, kullanıcıların kafasını karıştıracak gibi görünüyor.

Apple iCloud zam duyurusu böyle geldi

Mac ve iPhone gibi platformlarda Apple’ın sunduğu iCloud deneyimi, diğer depolama seçeneklerine göre daha kullanışlı gibi görünse de, ekonomik mücadele içerisinde bulunan Türkiye’deki kullanıcılar, alternatifleri değerlendirmek zorunda kalabilirler.

Alternatifleri araştırmaya koyulacak olan kişiler için Google Drive, fiyat açısından şu an daha da cazip gibi görünüyor. 1 TB’lık bir alan, Google tarafından kullanıcılara aylık 28,99 TL fiyatla satılıyor.

Turkcell ise 2,5 TB’lık depolama alanını şu anda Lifebox adıyla aylık 39,99 TL’ye sunuyor.

Bir diğer seçenek de, Apple’a Türkiye’de değil de ABD’de yaşıyor gibi kendinizi tanıtmanız ve bölgenizi değiştirmeniz. Bu konuda yapmanız gerekenleri, bir video ile ShiftDelete.Net okurlarıyla paylaşacağız.

Türkiye mağazasını bırakıp, ABD mağazasına geçtiğiniz takdirde, henüz ülkemizde kullanılmayan birçok servisi ve uygulamayı da kullanabilmeniz, teknoloji tutkunlarını heyecanlandırabilir.

Sırada Apple Music mi var?

Apple’ın zam yağmurundan nasibini alacak servislerden biri de Apple Music. En büyük rakibi Spotify’a karşı mücadele eden firma, burada da benzer bir fiyat güncellemesi yaparsa, bir çok müşterisini Spotify’a veya Fizy gibi seçeneklere kaptırabilir.

Finansal sonuçlarını geçtiğimiz günlerde açıklayan ve Türkiye gibi gelişmekte olan pazarlardaki satışlardan memnun kalmayan Tim Cook’un beklentileri, bu fiyatlamalar nedeniyle kısa sürede düzelecek gibi durmuyor.