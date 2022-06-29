Apple’dan sevindiren karar: iPad Pro’lar ucuzluyor!

Apple, bu yıl tanıtacağı iPad Pro modellerinde beklenmedik bir indirim yapabilir. Çünkü önümüzdeki dönemde yeni bir model daha gelecek.

Tablet dünyasına giriş yaptığımız zaman zirvedeki ismin Apple olduğunu görüyoruz. Zira şirket, aynı zamanda ürün çeşitliliği en fazla olan markalar arasında yer alıyor. Aktif olarak satışta bulunan modellere baktığımızda iPad, iPad mini, iPad Air, iPad Pro 11 ve iPad Pro 12.9’ların yer aldığını görüyoruz.

Tabii Pro’lar her zaman için fiyatı tuzlu cihazlar oldu. Fakat ortaya çıkan bilgilere göre Apple, önümüzdeki yıl 14 veya 15 inçlik yeni bir Pro modelini piyasaya sürecek. Hazırlığını ise bu yıl yapmaya başlayarak mevcut iPad Pro modellerine büyük bir indirim yapacak.

Apple, yeni iPad Pro modellerinde büyük bir indirim yapacak!

Apple’ın iPad Pro modellerine bu yıl büyük bir indirim yapması bekleniyor. Normal satış fiyatı iPad Pro 11 (128 GB depolama ve 5G destekli model) için 999 dolar, iPad Pro 12.9 için ise 1.299 dolardı. Fakat yeni tanıtılacak olan M2 işlemcili versiyonlarının 799 dolar ve 1099 dolarlık fiyat etiketlerine sahip olacağı söyleniyor.

Bu da yüzde 15 ve yüzde 20 oranında fiyatların düşürüleceği anlamına geliyor. Tabii bu kararın arkasındaki en büyük sebep belirtmiş olduğumuz gibi tepe noktasına yeni bir cihaz gelecek olması. 2023 yılında piyasaya çıkması beklenen bu yeni 14 inçlik iPad Pro modelinin, 1.399 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacağı söyleniyor.

Tabii bu yıl çıkacak modellerin daha ucuz olmasının arkasında yatan bir diğer neden ise tasarımın birebir aynı olacak olması. Beklenen tek yeniliğin M2 işlemci yükseltmesi olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla 2022 yılı ar-ge harcamalarının geçtiğimiz yıllardan çok daha düşük tutulması tüketiciye yarayacak.

Öte yandan Apple’ın tüm tabletlerinde mini LED paneller kullanacağı ve MagSafe’e geçiş sağlanacağı yönünde bazı sızıntılar da bulunuyor. Fakat bunların çok büyük bir ihtimalle hiç bir zaman hayata geçmeyecek tasarım ve prototip denemeleri olduğu düşünülüyor.

Buna ek olarak, Apple her yıl uygun fiyatlı ve genelde öğrencilere hitap eden bir model çıkarıyor. Bu yıl da geleneğin sürdürüleceği söylendi. iPad 10 isimlendirmesine sahip olacak bu cihazın, fiyat ve özellik tarafında ise 2 ana sızıntı bulunuyor. Bunlardan ilki, eski iPad Pro’nun kasasını kullanacağı ve bu nedenle 10.5 inçlik daha büyük bir ekranla karşımıza geleceğini söylüyor. Eğer bu seçenek gerçekleşirse bir indirim görmemiz mümkün.

Diğer bir iddia ise, Apple’ın tıpkı iPhone modellerinde olduğu gibi 10. modele özel yeni tasarıma geçeceğini söylüyor. Bu durumda ise 5. nesil iPad Air ve Pro modellerinde gördüğümüz ince çerçeveli bir ekran ve köşeli kenar tasarımı karşımıza çıkabilir. Ayrıca bu senaryoda ekran boyutunun da 10.6 inç olacağı belirtiliyor. Fakat bu seçenek tercih edilirse indirim değil, ufak bir fiyat artışı ile karşılaşabiliriz.

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