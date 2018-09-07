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Apple'dan Türkiye'ye özel zam

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Apple, resmi servis ve onarım ücretlerinde Türkiye’ye özel bir zam yaptı.
Apple'dan Türkiye'ye özel zam

Geçen haftalarda ürünlerine zam yapan Apple'dan Türkiye için bir zam kararı daha geldi.

Apple, resmi servis ve onarım ücretlerinde Türkiye'ye özel bir fiyat güncellemesi yaptı.

iPhone X sahipleri kırılan ekranı değiştirmek istediğinde geçen sene kasım ayında 1180 TL ödemek durumunda kalıyordu.

Değişen fiyat tarifesiyle birlikte ekran değişim ücreti 1449 TL'ye çıkmış durumda. Aynı işlem Amerika'da 279 dolardan gerçekleştiriliyor. Bu da güncel döviz kuruyla 1840 TL'ye denk düşüyor.

Öte yandan Apple'ın sene başından beri yürüttüğü pil değiştirme kampanyasında da zam söz konusu.

Eski model iPhone'ların yazılım güncellemesiyle yavaşlatıldığı bunun sebebinin de eskiyen piller olduğu ortaya çıkmıştı. Ardından Apple uygun fiyatlı pil değiştirme kampanyasını duyurmuştu.

Bu kampanya başladığında garanti kapsamı dışındaki cihazların pilleri 129 TL'den değiştiriliyordu. 

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