Apple'ı dolandırmaya çalıştılar, fena yakalandılar!

Apple geri dönüşüm konusunda son yıllarda önemli adımlar atıyor. Hatta Cupertinolu firma, iPhone gibi donanım tanıtımlarının bir kısmını çevreye duyarlılığa ve geri dönüşüme ayırıyor. Son Time Flies etkinliği de tam olarak böyleydi ve Apple, çevreye duyarlılığı artırmak adına Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE'den 5W şarj adaptörlerini kaldırarak bu konuda bir adım daha attı. Apple'ın attığı adımlar sadece bunlar değil. Şirket, tıpkı rakipleri gibi geri dönüştürülmesi gereken cihazlarını uzman firmalarla anlaşarak doğaya yeniden kazandırmaya çalışıyor. İddialara göre Geep Canada ile yapılan anlaşma da tam olarak bunu amaçlıyordu. Fakat yaşananlar, anlaşmanın çok farklı boyutlara ulaşmasına neden oldu.

İPHONE, İPAD VE APPLE WATCH'LARI SATTILAR

AppleInsider'ın haberine göre Apple, uzun süre önce yaşanan olayda Geep Canada'ya geri dönüştürmek üzere 100 bine yakın iPhone, iPad ve Apple Watch yolladı. Geep Canada ise Apple'dan gelen bu cihazları geri dönüştürmek yerine satmayı tercih etti. Apple tarafı durumu fark edince Geep Canada'ya dava açtı ve firma ile olan ilişkilerini sonlandırdı.

GEEP CANADA'DAN '3 CASUS VAR' İDDİASI

Geep Canada iddiaları yalanlamadı ancak karşı bir dava da onlar açmış durumda. Geep Canada, üç çalışanın casusluk yaptığını ve dolandırıcılığı şirketin patronlarının haberi olmadan gerçekleştirdiklerini ifade ediyor. Bu çalışanların şirketin üst düzey yöneticileri olduğunu dile getiren Apple ise 5,3 ton ağırlığındaki cihazların geri dönüştürülmeden satıldığını, 2015 ve 2017 yıllarında gönderdiği 531 bin 966 adet iPhone'un, 25 bin 673 adet iPad'in ve 19 bin 277 adet Apple Watch'ın hala Geep'in deposunda saklandığını iddia ediyor.

APPLE GEEP CANADA'DAN TAZMİNAT İSTEDİ

İlk olarak Ocak 2020'de açılan davada Apple Geep Canada'dan yaşananlar için 22,7 milyon dolar tazminat talep ediyor. Geep Canada ise üç çalışanın şirkete verdiği zararın ödemesini istiyor.