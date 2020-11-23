Apple'ın Güncelleme Desteğini Keseceği İphone Modelleri

Bir internet sitesi tarafından iPhone 6s, iPhone 6s Plus ve iPhone SE modellerinin iOS 15 güncellemesini almayacağı iddia edildi.

Apple'ın cihazlara 5 yıl destek verdiği düşünülürse bu varsayımın doğruluk payı yüksek. Apple önümüzdeki yıl itibariyle bu cihazların fişini çekebilir.

Apple, Haziran 2020'de düzenlenen WWDC 2020 etkinliğinde tanıttığı yenilenen işletim sistemi iOS 14'ü geçtiğimiz aylarda iPhone cihazlar için yayınlamıştı. Kullanıcılar güncellemeyi alıp yeni özellikleri kullanmaya başlamış olsa da görünüşe göre iOS 14, bazı eski model iPhone'ların alacağı son güncelleme olabilir.

The Verifier sitesinin iddiasına göre Apple; iPhone SE, iPhone 6s ve iPhone 6s Plus cihazlara verilen güncelleme desteğini önümüzdeki yıl kesecek. Bu da bahsi geçen cihazların en yeni iOS güncellemesini alamayacağı anlamına geliyor.

İddialar doğru ise iOS 15 güncellemesini alabilecek iPhone modelleri aşağıdaki gibi olacak:

iPhone 12 Pro Max

‌iPhone 12 Pro‌

iPhone 12 mini

‌iPhone 12‌

iPhone 11

‌iPhone 11‌ Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

‌iPhone XS‌ Max

iPhone XR

‌iPhone‌ X

‌iPhone‌ 8

‌iPhone‌ 8 Plus

‌iPhone‌ 7

‌iPhone‌ 7 Plus

‌iPhone SE‌ (2020)

iPod touch (7. Nesil)