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Apple'ın Güncelleme Desteğini Keseceği İphone Modelleri

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Bir internet sitesi tarafından iPhone 6s, iPhone 6s Plus ve iPhone SE modellerinin iOS 15 güncellemesini almayacağı iddia edildi.
Apple'ın Güncelleme Desteğini Keseceği İphone Modelleri

Apple'ın cihazlara 5 yıl destek verdiği düşünülürse bu varsayımın doğruluk payı yüksek. Apple önümüzdeki yıl itibariyle bu cihazların fişini çekebilir.

Apple, Haziran 2020'de düzenlenen WWDC 2020 etkinliğinde tanıttığı yenilenen işletim sistemi iOS 14'ü geçtiğimiz aylarda iPhone cihazlar için yayınlamıştı. Kullanıcılar güncellemeyi alıp yeni özellikleri kullanmaya başlamış olsa da görünüşe göre iOS 14, bazı eski model iPhone'ların alacağı son güncelleme olabilir.

 

The Verifier sitesinin iddiasına göre Apple; iPhone SE, iPhone 6s ve iPhone 6s Plus cihazlara verilen güncelleme desteğini önümüzdeki yıl kesecek. Bu da bahsi geçen cihazların en yeni iOS güncellemesini alamayacağı anlamına geliyor.

İddialar doğru ise iOS 15 güncellemesini alabilecek iPhone modelleri aşağıdaki gibi olacak: 

 

iPhone 12 Pro Max
‌iPhone 12 Pro‌
iPhone 12 mini
‌iPhone 12‌
iPhone 11
‌iPhone 11‌ Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
‌iPhone XS‌ Max
iPhone XR
‌iPhone‌ X
‌iPhone‌ 8
‌iPhone‌ 8 Plus
‌iPhone‌ 7
‌iPhone‌ 7 Plus
‌iPhone SE‌ (2020)
iPod touch (7. Nesil)

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