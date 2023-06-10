  • BIST 5.626,49
  • Altın 1474.015
  • Dolar 23.3809
  • Euro 25.0957
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Ara seçimlere yönelik kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanmasında son gün

» »
25 Haziran’da yapılacak ara seçimler takvimi doğrultusunda bugün kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanmasının son günü.
Ara seçimlere yönelik kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanmasında son gün

25 Haziran Pazar günü yapılacak Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimleri takvimi doğrultusunda bugün kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanmasının son günü.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen seçim takvimine göre, bugünden itibaren seçimlere yönelik kamuoyu ve araştırmaların yayımlanması yasak olacak.

Takvim çerçevesinde sandık seçmen listelerinin tamamlanmasının son günü 13 Haziran Salı ve seçmen kartlarının dağıtılmasının son günü ise 22 Haziran Perşembe olarak duyuruldu.

Ardından, seçim propagandası 24 Haziran Cumartesi günü son bulacak ve 25 Haziran Pazar günü seçmen sandık başına gidecek.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı10 Haziran 2023 Cumartesi 10:36
  • Özkızan: Ya Kürsüden Aynı Partileri Dinlemeye Devam Edeceğiz, Ya Da Bağımsızlık Yolu'nu da Artık Meclis Kürsüsünde Göreceğiz10 Haziran 2023 Cumartesi 10:21
  • Başbakan Üstel: 2027’ye kadar bütün sorunları çözeceğiz10 Haziran 2023 Cumartesi 10:10
  • Bir Kıbrıslı Türk hellim üreticisi daha PDO hellim sertifikasını aldı10 Haziran 2023 Cumartesi 09:58
  • Ticaret Odası heyeti Ankara’da temaslarda bulundu10 Haziran 2023 Cumartesi 09:36
  • İskan Dairesi eski müdürü Ayhun hayatını kaybetti10 Haziran 2023 Cumartesi 09:30
  • Üstel: 2027’ye kadar bütün sorunları çözeceğiz09 Haziran 2023 Cuma 22:30
  • Arden Gıda PDO Hellim Sertifikasını Aldı09 Haziran 2023 Cuma 22:28
  • Erdoğan'ın ilk ziyareti KKTC'ye09 Haziran 2023 Cuma 19:25
  • Kayıp çocuklar bulundu09 Haziran 2023 Cuma 19:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti