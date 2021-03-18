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Araştırma: 65 yaş üstünün ikinci kez Covid-19’a yakalanma riski çok daha yüksek

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Danimarka’da yapılan geniş çaplı bir araştırma, Covid-19 geçiren 65 yaşın altındakilerin en az altı ay boyunca virüsten yüzde 80 oranında korunurken, 65 yaş üstünde bunun yalnızca yüzde 47 olduğunu ortaya koydu.
Araştırma: 65 yaş üstünün ikinci kez Covid-19’a yakalanma riski çok daha yüksek

Danimarka’da yapılan geniş çaplı bir araştırma, Covid-19 geçiren 65 yaşın altındakilerin en az altı ay boyunca virüsten yüzde 80 oranında korunurken, 65 yaş üstünde bunun yalnızca yüzde 47 olduğunu ortaya koydu.

Lancet tıp dergisinde yayınlanan araştırmanın yazarları, elde ettikleri bulguların, yaşlı nüfusu korumak için önlem almanın hayati değer taşıdığını gösterdiğini belirtti.

Danimarka’da yaygın test uygulamasıyla 2020’de nüfusunun yüzde 65’ine test yapıldı. 4 milyon kişiye 10 milyonun üzerinde test uygulandı. Araştırmacılar ikinci dalgada 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasındaki pozitiflik oranları ile mart-mayıs aylarında ilk dalgada pozitif çıkanları analiz etti. Ayrıca salgın boyunca 2.5 milyon kişilik bir grupta ikinci kez enfeksiyon geçirenleri inceledi.

Araştırmacılar, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetme olasılıkları da diğer yaş gruplarına göre daha yüksek olan 65 yaş üstü grubun karşı karşıya olduğu riske dikkat çekti. Araştırmada şu ifadeler kullanıldı: “Çalışmamız başka araştırmaların da işaret ettiği bulguları doğruluyor: Covid-19’da yeniden enfeksiyon, genç ve sağlıklı bireylerde nadir, ancak daha yaşlılarda yeniden yakalanma riski büyük.”

Araştırmacılar, bu sonuçların, Covid-19 atlatılmış olsa dahi, virüse karşı güvenliğin sağlanması için gereken bütün önlemlere uymanın ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirtti.

Sonuçların tedbirlerin gevşetilmesi ve aşılama politikalarında yol gösterici olabileceği ifade edildi.

 

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