Araştırma: İnsanlar seks işçileri yerine robotları tercih etmeye meyilli

Finlandiya’da yapılan bir araştırma insanların seks işçilerindense robotlarla birlikte olmaya daha sıcak baktığını ortaya koydu.

Helsinki Üniversitesi’nin 432 katılımcıyla yaptığı araştırma, akademik dünyada seks robotlarıyla alakalı tartışmaların bir parçası.

Fin biliminsanları bilimkurgu senaryoları kullanarak dört farklı deney hazırladı. Bu senaryonun sonunda katılımcılara ahlak konusuyla ilgili sorular soruldu.

Ana karakter bir senaryoda insanların işlettiği bir geneleve, ikinci senaryoda ise robotların yer aldığı bir geneleve gidiyor. Katılımcılara hikayeye dair görüşleri soruldu.

İki hikaye de Avrupa’da 2035 yılındaki bir genelev ziyaretini konu ediyordu. Tek fark, bir erkeğin bekar, diğerinin de evli olmasıydı. İlk genelevin reklamı “Tüm çalışanlarımız gerçek bir kadındır”diğerininki ise “Robotlarımızı gerçek kadınlardan ayırt edemezsiniz” sloganıyla yapıldı.

Katılımcılar evli erkeğin geneleve gidişini bekar erkeğin gidişinden daha kaba buldu. Ancak insanlar robotla yatmanın gerçek seks işçisiyle yatmaktan daha ‘iyi’ olduğuna karar verdi. Onlara göre bu daha ahlaki bir durumdu.

Kadınların geneleve gitmesi daha ahlaksız bulundu

Aynı senaryo kadınlara da uygulandı ama katılımcılara göre kadınların robotlarla birlikteliği erkeklerinkinden daha az ahlakiydi. Ama genel olarak bu durumda da bir sorun görülmedi.

Araştırmalar her ne kadar genel bir kanı ortaya çıkarmasa da biliminsanları insanların robot seks işçilerine yaklaşımını bilimsel olarak ölçmüş oldu. Yakın zamandaki gelişmelerle bu tartışmaların hız kazanacağı kesin.