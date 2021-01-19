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Arda Turan taciz suçlamasıyla yeniden yargılanacak

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İstinaf mahkemesi, futbolcu Arda Turan'ın yargılandığı taciz davasında verilen beraat kararını bozdu. Arda Turan aynı suçlama ile yeniden yargılanacak.
Arda Turan taciz suçlamasıyla yeniden yargılanacak

İstanbul Emirgan'daki bir eğlence mekanında 10 Ekim 2018'de futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin dava, 11 Eylül 2019 tarihinde karara çıkmıştı.

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi, Arda Turan hakkında Özlem Şahin'e yönelik 'cinsel taciz' suçundan beraat kararı vermişti. Mahkeme, Arda Turan'a "Korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek""Ruhsatsız silah bulundurmak" ve "Kasten yaralama" suçlarından ise toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası vermişti.

Ancak bu suçlardan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişti. Berkay Şahin'in, Arda Turan'a karşı "hakaret" suçundan tepki olarak işlenmesi sebebiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmişti.

Karara itiraz

Karar sonrasında Berkay ve eşi Özlem Şahin avukatları aracılığıyla 'cinsel taciz' yönünden verilen beraat kararına itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren İstanbul 25. Bölge Adliye Mahkemesi de yerel mahkemenin kararının bozulmasına hükmetti.

19 Kasım 2020'de İstinaf Mahkemesi'nce verilen kararda, Arda Turan'ın olay öncesinde Özlem Şahin'i tanımadığını, medeni durumunu bilmediğini söylediği, ancak Berkay Şahin ve eşi Özlem Şahin'in ise Arda Turan ile daha önceden aynı yerde oturup yemek yediklerini, birbirlerini tanıdıklarını söyledikleri belirtildi.

Arda Turan ile Özlem Şahin arasında bir konuşma geçtiğinin her iki tarafın beyanıyla sabit olduğu, Arda Turan'ın çarptığı için özür dilediğini ifade ettiği kaydedildi.

Kararda, taraflar arasında geçen konuşma içeriğinin ortamın kalabalık olması nedeniyle tanıklar tarafından duyulmasının mümkün olup olmadığı, duydularsa tanıklardan sorulmasının zaruri olduğu vurgulandı.

Ayrıca Özlem Şahin'in konuşmadan sonraki hal ve tavırlarının da tanıklardan sorulması, taraflar arasında geçmişe dayalı bir husumet veya çıkar çatışmasının bulunup bulunmadığının taraflardan ve tanıklardan ayrıca sorularak açıklattırılması gerektiği kaydedilerek "Bu hususlarda yeterli tartışma yapılmadan ve soruşturma aşamasında beyanları alınan Burak Yılmaz ve Onur Ürkmez'in tanık olarak beyanları alınmadan eksik araştırmayla karar verildiği" belirtildi.

Dosya yeniden yerel mahkemede

Kararda, 'cinsel taciz" suçunun kuşkuya yer olmayacak şekilde olduğuna kanaat getirilmesi halinde, Arda Turan için "Basit yargılama usulü" ile yönünden yeniden değerlendirilmesi gerektiği de ifade edildi.

İstinaf başvurusunu yerinde gören üst mahkeme, kararın bozulmasına ve yeniden incelenerek hüküm kurulmak üzere yerel mahkemeye gönderilmesine hükmetti. Berkay Şahin ve Özlem Şahin'in avukatı Umut Köroğlu"Eksik hususlar vardı, yeterince araştırma yapılmadan karar verildiği yolundaki itirazımız kabul edildi. Cinsel taciz yönünden yargılama yeniden yürüyecek" dedi.

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