Arıklı: Kablo ile Elektrik Geliyor!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptı. Açıklama ise şöyle;
''Gazimağusa İlçemizin klasik cumartesi kahvaltısı. Orda dedik ki ;"YDP nin kurulduğu dönemde dediklerimiz birer birer hayata geçiyor. Mesela;
Federasyon görüşmeleri sonlanacak" demiştik, sonlandı.
Maraş açılacak" demiştik, açılıyor.
Kablo ile elektrik gelecek" demiştik, geliyor.
Devletin adı değişecek, Başkanlık sistemine geçilecek demiştik", süreç başladı...
*"TOKİ gelecek" demiştik, geliyor... Bizi izlemeye devam edin...''
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