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Arıklı: Kablo ile Elektrik Geliyor!

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Arıklı: Kablo ile Elektrik Geliyor!
Arıklı: Kablo ile Elektrik Geliyor!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptı. Açıklama ise şöyle;

''Gazimağusa İlçemizin klasik cumartesi kahvaltısı. Orda dedik ki ;"YDP nin kurulduğu dönemde dediklerimiz birer birer hayata geçiyor. Mesela;

Federasyon görüşmeleri sonlanacak" demiştik, sonlandı.

Maraş açılacak" demiştik, açılıyor.

Kablo ile elektrik gelecek" demiştik, geliyor.

Devletin adı değişecek, Başkanlık sistemine geçilecek demiştik", süreç başladı...

*"TOKİ gelecek" demiştik, geliyor... Bizi izlemeye devam edin...''

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