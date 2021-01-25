Arıklı Tümgeneral Öztürk'ü Kabul Etti

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk’ü kabul etti.

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk’ü kabul etti.

Bakan Arıklı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztür’ün yaptığı ziyaretden duyduğu memnuniyeti dile getirerek yapılan ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ise, Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevine gelmiş olmasından dolayı Erhan Arıklı’yı kutladı ve yeni görevinde başarılar diledi.