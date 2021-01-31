  • BIST 1.473
  • Altın 434,655
  • Dolar 7,3001
  • Euro 8,8620
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKACovid-19 KKTC : Pilli, 38 vaka var

Arıklı: Yanlış anlaşıldım, mevduatlarla ilgili herhangi bir tedbir yok!

» »
Arıklı: Yanlış anlaşıldım, mevduatlarla ilgili herhangi bir tedbir yok!
Arıklı: Yanlış anlaşıldım, mevduatlarla ilgili herhangi bir tedbir yok!

İşte Başbakan Yardımcısı Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklaması;

Genç TV de Ekonomik önlemlerle ilgili yaptığım bir açıklama yanlış anlamaları sebebiyet vermiştir. Konuşulan ve alınacak olan tedbirler arasında mevduatlarla ilgili herhangi bir tedbir yoktur.

Merkez Bankamız zaten gereken her türlü tedbiri almakta ve alınacak olan tedbirlere imkanları ölçüsünde destek vermektedir.

Söylediğim özetle şudur; "KKTC Ekonomisi zor bir dönemden geçmektedir. Herkes bu dönemde fedakarlık yapmak zorundadır. Fedakarlığı sadece bir kesimden beklemek doğru değildir. Herkes bu dönemde eşit ve adil bir şekilde fedakarlığa hazır olmalıdır. Fedakarlık ne sermaye sahiplerinin ne de kamu çalışanlarının üzerine yüklenemez..."

arik.png

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polis saptanan doğal afet hasarlarını açıklamaya devam ediyor31 Ocak 2021 Pazar 19:40
  • 1 hasta daha yoğun bakıma kaldırıldı...Hasta sayısı 14 oldu31 Ocak 2021 Pazar 19:30
  • Sağlık Bakanı Ali Pilli, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ni ziyaret etti31 Ocak 2021 Pazar 19:00
  • Vefat ettiği duyurulmuştu...Hasan Özbengü’nün durumu hakkında açıklama31 Ocak 2021 Pazar 18:50
  • Hasan Özbengü, Londra'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti31 Ocak 2021 Pazar 18:42
  • Kıbrıslı Türk Hasan Özbengü bugün hayatını kaybetti31 Ocak 2021 Pazar 18:33
  • Erhürman:Egemen eşit iki devlet politikasını masaya götürürsünüz de masadan BMGK kararları çerçevesinde ne çıkar?31 Ocak 2021 Pazar 18:26
  • Erhürman'dan Tatar'a eleştiri! Kıbrıs Türk halkının geleceği ile ilgili stratejiniz ne?31 Ocak 2021 Pazar 18:21
  • Sendikal Platform:“Yaratılması gereken ve ihtiyaç duyulan şey adalettir”31 Ocak 2021 Pazar 18:19
  • Alayköy'de yangın! Yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı31 Ocak 2021 Pazar 17:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti