Arıklı: Yanlış anlaşıldım, mevduatlarla ilgili herhangi bir tedbir yok!

İşte Başbakan Yardımcısı Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklaması;

Genç TV de Ekonomik önlemlerle ilgili yaptığım bir açıklama yanlış anlamaları sebebiyet vermiştir. Konuşulan ve alınacak olan tedbirler arasında mevduatlarla ilgili herhangi bir tedbir yoktur.

Merkez Bankamız zaten gereken her türlü tedbiri almakta ve alınacak olan tedbirlere imkanları ölçüsünde destek vermektedir.

Söylediğim özetle şudur; "KKTC Ekonomisi zor bir dönemden geçmektedir. Herkes bu dönemde fedakarlık yapmak zorundadır. Fedakarlığı sadece bir kesimden beklemek doğru değildir. Herkes bu dönemde eşit ve adil bir şekilde fedakarlığa hazır olmalıdır. Fedakarlık ne sermaye sahiplerinin ne de kamu çalışanlarının üzerine yüklenemez..."