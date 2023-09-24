Arıklı'nın kafasında ilginç sorular... "Bu gençler de mi boşanacak?"

Erhan Arıklı: Gecede 7 düğüne girip çıktığım oluyor ama aklımda hep o soru "Bu gençler de mi boşanacak?"

Kıbrıs Postası’na konuşan Bayındırlık Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yalnızca geçtiğimiz cumartesi akşamı gece 12’ye kadar bir gecede 7 düğüne girip çıktığını aktarırken bir yandan da endişeli olduğunu söylüyor:

“Bin 247 evlilik gerçekleşmiş bu yıl ve 948 boşanma… Boşanma oranı geçen yıla kıyasla yüzde 6 artmış. Maalesef her düğüne gittiğimde acaba ne zaman boşanacaklar bu gençler, diye de endişelenmiyor değilim. Çocuklar ortada kalıyor.

Evlilik kurumunun bu şekilde sarsılması toplum açısından çok zararlı bir durum. Türk milletinin en büyük özelliği aile birliğidir. Aile yapımız gittikçe bozuluyor; bu istatistikler beni çok endişelendiriyor…”.