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Arjantin'de enflasyon yüzünden 2 bin pesoluk banknot tedavüle sokulacak

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Arjantin Merkez Bankası (BCRA), ülkede hızla yükselen enflasyon karşısında yeni 2 bin pesoluk banknotun tedavüle gireceğini duyurdu.
Arjantin'de enflasyon yüzünden 2 bin pesoluk banknot tedavüle sokulacak

Bu karar, Aralık ayının sonuna kadarki bir yıllık sürede enflasyonun neredeyse yüzde 95 oranında artmasından sonra verildi.

Arjantin, 1991 yılından bu yana en hızlı enflasyon artışını yaşıyor.

Yeni kağıt para 11 dolar değerinde olacak.

Şu anda en yüksek değerli banknot olan bin peso, alternatif piyasalarda sadece 2,70 dolar değerinde.

Twitter'da paylaşım yapan BCRA, yeni paranın "Arjantin'de bilimsel ve tıbbi gelişimi vurgulayacağını" söyledi.

Banknotun üzerinde ülkenin öncü doktorları Cecilia Grierson ve Ramón Carillo yer alacak.

Yeni paranın ne zaman dolaşıma gireceği henüz belli değil.

Yerel bir sanatçı banknotlarının üzerine resim yapıyor

Arjantin'in mevcut para birimi 1992'de piyasaya sürüldüğünde, değeri bir ABD dolarına sabitlenmişti.

Ancak 2001 ve 2002 yıllarında yaşanan ekonomik krizin ardından bu sabit kur sisteminden vazgeçildi.

O günden bu yana peso o kadar çok değer kaybetti ki Arjantinli bir sanatçı tuvalden daha ucuz olduğu için resim yapmak için banknot kullanıyor.

Salta kentinde yaşan Sergio Diaz, en son Arjantin'de durmadan artan enflasyonun bir parodisi olarak Steven Spielberg'in Jaws filmini resmetti.

Ülkede enerji de dahil emtia fiyatları arttıkça, fiyatlar da hızla yükseliyor.

Fiyatlardaki bu yükselişin büyük ölçüde Merkez Bankası'nın para basmasından ve Ukrayna'daki savaştan kaynaklandığı ifade ediliyor.

Aralık'ta Uluslararası Para Fonu (IMF), Güney Amerika'nın en büyük ikinci ekonomisi olan Arjantin için 6 milyar dolarlık bir kurtarma paketi daha onayladı.

30 aylık kurtarma paketinin 44 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Geçtiğimiz yaz aylarında, Arjantin'de dört hafta içinde üç kez maliye bakanı değişmişti.

Eylül'de Merkez Bankası, büyüyen hayat pahalılığını dizginleme çabasıyla faiz oranını yüzde 75'e yükseltti.

Bu haftanın başlarında Brezilya ve Arjantin, iki ülke arasındaki ticareti artırmak için kullanılacak ortak bir para birimi oluşturma planlarını açıkladılar.

Ülke liderleri, ABD dolarına bağlı kalmadan ticareti finanse etmenin yollarını bulmaları gerektiğini söylediler.

Ancak müzakereler henüz erken bir aşamada.

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