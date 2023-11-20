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Arjantin'de Merkez Bankası'nı kapatma ve dolarizasyon sözü veren aşırı sağcı Javier Milei Cumhurbaşkanı seçildi

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Arjantin'de ikinci turu dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini aşırı sağcı aday Javier Milei kazandı. Oyların yaklaşık yüzde 90'ı sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 56'sını Milei, yüzde 44'ünü ise Ekonomi Bakanı Sergio Massa aldı.
Arjantin'de Merkez Bankası'nı kapatma ve dolarizasyon sözü veren aşırı sağcı Javier Milei Cumhurbaşkanı seçildi

İktidardaki Peronist Parti'nin adayı olan Massa, ilk sonuçların belli olmasının ardından La Libertad Avanza (Özgürlük Gelişimi) Partisi'nin adayı Milei'yi arayarak tebrik etti.

Seçim zaferi sonrası başkent Buenos Aires'te destekçilerine hitap eden Milei, "Bugün Arjantin'in yeniden inşası başlıyor. Bugün Arjantin'in gerilemesinin sonu. Çöküş modelinin sonu geldi. Geri dönüş yok" dedi ve ekledi:

"Arjantin, dünyadaki asla kaybetmemesi gereken yerine geri dönecek. Daha iyi bir dünyanın inşasına yardımcı olmak için özgür dünyanın tüm uluslarıyla omuz omuza çalışacağız."

Javier Milei ise seçim kampanyasında, Arjantin'in ekonomik sorunlarını radikal çözümlerle aşmayı vadetmişti.

Milei'nin vaatleri arasında Arjantin Merkez Bankası'nı kapatmak ve para birimi olarak Arjantin Pesosu yerine ABD Doları kullanmak da var.

Arjantin Merkez Bankası’nı “dünyanın en büyük çöplüğü” olarak nitelendiren Milei, 3 ay önce Bloomberg’e yaptığı açıklamada, “Merkez Bankaları dört kategoriye ayrılır. Biri Fed (Amerikan Merkez Bankası) gibi kötü olanlar, diğeri Latin Amerika’dakiler gibi çok kötü olanlar, korkunç kötü olanlar ve Arjantin Merkez Bankası” demişti.

Arjantin’in borçlarını ödemesini ve ülke ekonomisinin temerrüde düşmesini engellemeyi hedeflediğini vurgulayan Milei, Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde zarar eden kamu şirketlerini özelleştireceğini söylemişti.

2021'den beri kongre üyesi olan Milei; sağlık sistemini özelleştirmek, vergileri ve kamu harcamalarını büyük oranda azaltmak; sağlık, eğitim ve çevre bakanlıklarını kaldırmak, kürtaj haklarını sınırlamak, silah kontrolü ve organ nakli yasalarını gevşetmek istiyor. Devlet okullarında toplumsal cinsiyet ve kimlik konularında eğitim verilmesine karşı çıkan Milei, iklim değişikliğini de inkar ediyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Milei'yi seçim zaferi, Arjantin halkını da hür ve adil seçimler için kutladı. Sullivan, X hesabından (eski adıyla Twitter) yaptığı açıklamada, "ABD olareak Arjantin'le insan haklarına, demokratik değerlere ve şeffaflığa ortak bağlılığımıza dayanan güçlü ikili ilişkimizi geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Milei, eski ABD Başkanı Donald Trump ve eski Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'ya benzetilmişti.

Trump, eski televizyon yorumcusu Milei'yi kutladı, kendi seçim sloganına atıfla onun "Arjantin'i yeniden büyük bir ülke yapacağını" söyledi.

Arjantin'de Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 22 Ekim'de yapılmıştı. İlk turda oyların yüzde 36,7'sini alan Sergio Massa ile yüzde 30'unu alan Javier Milei ikinci turda yarışmaya hak kazanmıştı.

 

Latin Amerika'dan tepkiler

Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inácio Lula da Silva, seçim zaferi sonrası Milei'yi tebrik etti. Lula da Silva, X hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni hükümete bol şanslar ve başarılar diliyorum. Arjantin harika bir ülke, saygımızı hak ediyor. Brezilya, Arjantinli kardeşlerimizle birlikte çalışmaya her zaman hazır olacaktır" dedi.

Milei ise seçim kampanyası sırasında politikalarını eleştirdiği Lula için, "öfkeli bir komünist" demişti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise Arjantin'deki seçimin sonucunun "Latin Amerika için üzücü" olduğunu söyledi. Petro, X hesabından yaptığı açıklamada, "Neoliberalizmin artık toplumun sorunlarının çözümüne dair bir önerisi yok. Neoliberalizm, insanlığın güncel sorunlarına cevap veremiyor" dedi.

Şili Cumhurbaşkanı Gabriel Boric ise Milei'yi zaferinden, Massa'yı yenilgisini kabul etmesinden dolayı "saygıyla selamladığını" söyledi. Boric, X hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Arjantin halkına en iyisini diliyorum. Her zaman saygımızı ve desteğimizi göreceklerini biliyorum."

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