Arjantin'in 'aslan' Devlet Başkanı Javier Milei kim ve neyi savunuyor?

Arjantin'de aşırı sağcı 'anarko-kapitalist' Javier Milei, devlet başkanlığı seçimlerinde zafere ulaştı. Kendisini 'aslan' olarak tanımlayan Milei, siyasetin ötesindeki özellikleriyle de ülkede polemik konusu oldu.

Elinde elektrikli testere ile seçim kampanyası yürüttü, kendisinden "aslan" olarak bahsetti, Papa Francis'i "yeryüzündeki kötülüğün temsilcisi" olarak nitelendirdi, kürtaj yasasını iptal etmek için referanduma gideceğini söyledi, insanların kendi hayati organlarını satmalarına izin verilmesi olasılığını gündeme getirdi. Arjantin'in aşırı sağcı 'anarko-kapitalist' yeni devlet başkanı Javier Milei kim ve neyi savunuyor?

Javier Milei, hükümet harcamalarına ve iktidardaki siyasi sınıfa karşı söyledikleri reytingleri artırdığı için televizyon programcılarının vazgeçilmez konukları arasındaydı. Hiçbir siyasi uzman onun Güney Amerika'nın en büyük ikinci ekonomisinin başına geçmesine ihtimal vermiyordu.

Ancak 53 yaşındaki ekonomist Milei, seçim kampanyası boyunca verdiği mesajlarla liderlik koltuğuna oturdu.

Yükselen enflasyonu dizginlemek için sert önlemler önerdi, toplumda sosyalizmin yayılmasına karşı mücadele edeceğini söyleyerek büyük bir destek topladı.

Yüzde 140'ı aşan enflasyondan kurtulmak için politikacıların para basmayı durdurması çağrısı yaptı, bu amaçla Merkez Bankası'nı lağvetmeyi planladığını söyledi.

Milei seçim mitinglerine zaman zaman elinde elektrikli testere ile çıktı

Trump'a benzetiliyor

Savunduğu kesintilerin bir sembolü olarak, zaman zaman elinde elektrikli testere ile seçim meydanlarına çıktı.

Kendisini "anarko-kapitalist" olarak tanımlayan Milei, ülkenin istihdam yasalarının gevşetilmesi lehinde konuştu, ekonomik büyümeyi artırmak için bakanlıkların yarısının ortadan kaldırılmasını gerektidiğini söyledi.

Devletin küçültülmesi, "siyasi kastın" temizlenmesi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "bataklığı kurutmak" vaadine benzetiliyor. Milei sık sık açıkça "hayranlık duyduğu" bir lider olan Trump ile karşılaştırılıyor.

Trump'ın "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" sloganıyla aynı doğrultuda Milei de ülkeyi bir büyüklük dönemine geri döndüreceğini savundu.

"Arjantin dünyada asla kaybetmemesi gereken yerini geri alacak" diyen Milei'nin taraftarları, sık sık "Arjantin'i Yeniden Büyük Yap" yazılı şapkalar taktı.

Seçim zaferinin ardından Milei'yi ilk kutlayan isimler arasında yer alan Trump, "Tüm dünya seni izliyordu! Seninle çok gurur duyuyorum. Ülkeni tersine çevirecek ve Arjantin'i gerçekten Yeniden Büyük Yapacaksın!" dedi.

Milei'nin "patron"u kız kardeşi

Yolcu taşımacılığı yapan bir işadamının oğlu olan Milei, çocukluğu hakkında fazla konuşmayı sevmiyor, gençlik yıllarının babasıyla gergin bir ilişki yaşadığını söylüyor.

Gençliğinde Rolling Stones'un bir tribute grubunda çaldı, Chacarita futbol kulübünün genç takımlarında kaleci olarak görev yaptı. Ancak 1980'lerin sonundaki hiperenflasyon döneminde ekonomi okumak için futbolu bıraktı.

Milei, ateşli ve küfür yüklü söylemleriyle biliniyor

Yakın ilişki içinde olduğu tek aile üyesi, kampanyasını yürüten kız kardeşi Karina Milei. Ona "patron" diyor ve defalarca onu iktidara yükselişinin mimarı olarak nitelendirdi.