Arnavutluk: Muhalif milletvekilleri bütçe görüşmelerinde yangın çıkardı

Parlamento salonunda muhalif milletvekillerince patlatılan havai fişeklerin yol açtığı yangın yine muhalefet milletvekilleri tarafından söndürüldü

Arnavutluk'ta muhalefetteki Demokrat parti milletvekilleri, iktidardaki Sosyalistlerin giderek otoriterleşmesini protesto etmek için pazartesi günü parlamentodaki bütçe tartışmalarının yapıldığı oturumu yeniden kesintiye uğrattı.

Muhalif vekiller, Başbakan Edi Rama'nın gelecek yılın bütçesini oylamak üzere yerine oturduğu sırada salonun ortasında sandalyeleri üst üste yığdı ve havai fişek patlattı.

Korumalardan oluşan bir kordon, muhaliflerin Bakanlar Kurulu koltuklarına yaklaşmasını engelledi. Havai fişeklerin yol açtığı küçük yangın muhalefet milletvekilleri tarafından söndürüldü.

Toplam 140 sandalyeli parlamentoda 73 sandalyeye sahip olan sol görüşlü Sosyalistler hızlı bir prensip oylaması yaparak oturumu hemen sonlandırdı.

Bu hafta içinde her bir bütçe kalemi üzerinde yapılacak tartışmalarda protesto eylemlerinin devam etmesi bekleniyor.

Tartışmaların arka planında yolsuzluk tartışmaları var

Eski Adalet Bakanı ve şimdi muhalif milletvekili Gazmend Bardhi "Bizim mücadelemiz her bir vatandaşa kendilerini temsil eden parlamentonun bu olmadığını göstermektir," dedi ve protestolarının daha da radikalleşeceğini belirtti.

Sosyalistlerin parlamento grup başkanı Bledi Cuci ise protestoları eleştirerek "Demokrasilerde muhalefet alternatiflerle konuşur, alevlerle değil," dedi.

Muhalefet, Rama ve diğer üst düzey hükümet yetkililerinin karıştığı iddia edilen yolsuzluk vakalarını soruşturmak üzere meclis araştırma komisyonları kurulmasını istiyor. Sosyalistler ise, muhalefetin taleplerinin anayasal gerekliliklerle uyumlu olmadığını söylüyor.

Öte yandan Demokratların lideri ve eski başbakan Sali Berisha'nın da yolsuzluk soruşturmalarında adı geçiyor. Demokratlar bu girişimlerin siyasi amaçlı olduğunu ileri sürerek karşı çıkıyor.