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Arpa buğday fiyatları belirlendi: İthal edilecek sertifikalı tohumluğa verilecek destek yükseltildi

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, arpa ve buğday fiyatlarının belirlendiği duyurdu. Yapılan duyuruda, ithal edilecek sertifikalı tohumluğa verilecek desteğin yükseltildi de açıklandı.
Arpa buğday fiyatları belirlendi: İthal edilecek sertifikalı tohumluğa verilecek destek yükseltildi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, arpa ve buğday fiyatlarını belirledi.

Buna göre, yemlik arpanın kilosu 7,85 TL, tohumluk arpanın kilosu 8,30 TL, yumuşak buğday ve tritikale buğdayın kilosu 8,25 TL,  tohumluk yumuşak buğday ve tritikale buğdayın kilosu 8,50 TL, sert buğdayın kilosu 9 TL, tohumluk sert buğdayın kilosu 9,25 TL’den satılacak.

Hububat fiyatlarını ülkedeki tahıl rekoltesini iklimden kaynaklanan sorunları ve dünya piyasalarını değerlendirerek belirlediğini açıklayan Tarım Bakanlığı, olumsuz iklim koşullarını dikkate alarak sertifikalı tohumluğa verilecek desteği de yükselttiğini duyurdu.

Buna göre, ithal edilecek sertifikalı tohumluğa kilo başına 2 TL olarak verilen destek 4 TL olacak.

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