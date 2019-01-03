Artık kolay kolay bir büyüğe danışamayacaklar: 70’lik Yeni Rakı’nın fiyatı 142 TL oldu

Türkiye'de alkole yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı, fiyat etiketlerine 3 Ocak’ta yansıdı. Buna göre Efes Pilsen’in en ucuz kutu birası 10 TL oldu. 70’lik Yeni Rakı’nın fiyatı ise 142 TL’ye yükseldi.
1 Ocak’tan itibaren bütün alkollü içkilerden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarına yüzde 13.48 oranında zam yapıldı.
Böylelikle Efes Pilsen’in 50’lik şişe birasının fiyatı 9 TL’den 9.75 TL’ye, kutu birası ise 9.25’ten 10 TL’ye yükseldi.
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