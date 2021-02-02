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#AşağıBakmayacağız etiketi ile 1,1 Milyon Twit atıldı

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#AşağıBakmayacağız etiketi ile 1,1 Milyon Twit atıldı
#AşağıBakmayacağız etiketi ile 1,1 Milyon Twit atıldı

#AşağıBakmayacağız 

Boğaziçi öğrencilerini gözaltına almak için "Aşağı bak, toplu gezmek yok" dediği görüntülerin yayılmasının ardından #AşağıBakmayacağız etiketi ile 1 milyon 140 bin twit atıldı.

Prof. Dr. Melih Bulu'nun AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne Rektör olarak atanması kararının ardından başlayan protestolar devam ediyor. Bugün polis çok sayıda öğrenciyi darp ederek gözaltına aldı. Saat 21:40'ta Boğaziçi Kampüsü'ne giren yüzlerce polis öğrencileri darp ederek gözaltına almaya devam ediyor.

Polisin slogan bile atmayan Boğaziçi öğrencilerini gözaltına almak için "Aşağı bak, toplu gezmek yok" dediği görüntülerin yayılmasının ardından #AşağıBakmayacağız etiketi Twitter'da gündem oldu.

#AşağıBakmayacağız etiketi ile yüz binlerce tweet paylaşıldı.

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