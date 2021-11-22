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Aşı karşıtlarının tezleri çöktü... FDA takviye dozdaki yan etkileri açıkladı!

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2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürerken aşı karşıtlarının argümanını çürütecek çok önemli bir haber geldi.
Aşı karşıtlarının tezleri çöktü... FDA takviye dozdaki yan etkileri açıkladı!

Salgın konusunda en yetkili kurum olarak gösterilen ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) takviye doz sonrası görülen semptomları açıkladı.

Yaklaşık 2 yıl önce Çin'in Wuhan kentinde çıkan ve kısa sürede dünyanın neredeyse her yerine yayılan Koronavirüse (Kovid-19) on milyonlarca kişiye bulaştı. Salgın nedeniyle 5 milyonun üzerinde kişi hayatını kaybetti.

Salgının ilk günlerinden beri bilim dünyası Kovid-19'a çare bulmak için sayısız araştırmaya imza attı. Bunun neticesinde pek çok aşı geliştirilmiş durumda.

Aşı karşıtlığının yeni ve daha ölümcül varyantların ortaya çıkmasına neden olacağı uyarıları sürerken bilimi görmezden gelen bu grubu hayli üzecek bir haber geldi.

Son dönemde pek çok aşı karşıtı grup aşıların hayati risklere yol açan komplikasyonlara neden olduğunu iddia ederek bu yönde paylaşımlarda bulunuyordu.

FDA TARTIŞMALARA SON NOKTAYI KOYDU

Salgın konusunda en yetkili kurum olarak gösterilen ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) bu tartışmalara son noktayı koydu.

Yaşları 18 ile 55 arasında değişen 306 katılımcının verilerinin incelendiği araştırmaya göre, takviye doz sonrası iddia edilen yönde bir yan etkiye rastlanmadı.

Araştırmacılar, katılımcıların yüzde 63,7'sinin takviye dpzdan sonra yorgunluk yaşadığını buldu. Katılımcıların yüzde 48,4'ünde baş ağrısı, yüzde 39,1'inde ise kas ağrıları saptandı.

306 katılımcının 16'sınınlenf düğümlerinin şiştiği açıklandı. Söz konusu yan etkilerin hafif ve orta derece sınıfına girdiği bilgisinin altı çizildi.

HER YIL AŞI OLACAK MIYIZ?

Dünya koronavirüse karşı geliştirilen aşı ve ilaçlar sayesinde tabiri caizse tünelin ucundaki ışığı görmeye başladı. Pek çok uzman önümüzdeki yıl pandemiyi geride bırakıp endemik döneme adım atacağımızı belirtiyor.

Dünya pandemiden kurtulmak için gün sayarken herkesin aklındaki soru ise kuşkusuz her yıl Koronavirüs aşısı olmak zorunda olup olmadığımız.

ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile birlikte Koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech'in CEO'su olan Uğur Şahin, bu soruya yanıt verdi.

Dün, BILD am Sonntag gazetesine konuşan Prof. Dr. Şahin, salgınla mücadelede aşının öneminin altını çizdi ve her yıl bir doz hatırlatıcı aşıya ihtiyaç olabileceğini söyledi.

BioNTech’in Baş Tıbbi Sorumlusu Özlem Türeci ise geçtiğimiz günlerde DW'ye yaptığı açıklamada 'Elbette birkaç yıl daha virüsle uğraşacağız' ifadesine yer vermiş ve koronavirüsün yıllar içinde nüfusun bazı gruplarının her yıl veya iki yılda bir aşılandığı gribe benzer bir virüse dönüşebileceğinin altını çizmişti.

 

Hürriyet.

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